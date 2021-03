Centrul de excelență în domeniul tehnologiei informației și comunicațiilor „Tekwill” a ajuns în acest an să celebreze patru ani de activitate. În cadrul evenimentului online organizat cu această ocazie, pe 15 martie curent, au participat reprezentanții instituțiilor de stat, mediului academic și privat, parteneri de dezvoltare, beneficiari etc.



În cadrul evenimentului, Andrei Cușcă, șeful Direcției politici și reglementări în domeniul societății informaționale și economiei digitale din cadrul Ministerului Economiei și Infrastructurii, a declarat că „Tekwill” a devenit o casă modernă pentru comunitatea IT din Moldova. „Acesta este un centru educațional, inovațional și de antreprenoriat, care oferă platforma și infrastructura modernă necesară pentru formarea și dezvoltarea profesională, asistență pentru lansarea și maturizarea afacerilor din sectorul IT, precum și oportunități de cercetare și dezvoltare”, a susținut Andrei Cușcă, șeful Direcției politici și reglementări în domeniul societății informaționale și economiei digitale.



„Ne bucurăm că inițiativele implementate de către echipa „Tekwill” se înscriu perfect și contribuie la realizarea obiectivelor politicilor promovate de Ministerul Economiei și Infrastructurii, în mod special a Strategiei de dezvoltare a industriei IT și a ecosistemului pentru inovare digitală, precum și a Foii de parcurs privind digitalizarea economiei. Ministerul Economiei și Infrastructurii va susține și în continuare sectorul tehnologiei informației și comunicațiilor prin promovarea politicilor dedicate industriei IT și inovației digitale, care au un enorm potențial de dezvoltare”, a adăugat Andrei Cușcă.



În patru ani de implementare, Tekwill a înregistrat 218 500 persoane implicate în programe educaționale, 737 655 ore de instruire livrate, 1 017 echipe și produse dezvoltate. Specialiștii implicați în proiect își propun să diversifice, să multiplice și să exploreze în continuare noi programe educaționale care să deschidă tinerilor calea spre noi și multiple oportunități.



„Tekwill este acel loc unde profesiile viitorului încearcă să inspire următoarele generații și care vin să răspundă necesităților sectorului privat. Acest lucru este una dintre cele mai mari provocări, dar, totodată, este și una dintre cele mai mari oportunități pe care le-a primit sectorul TIC până acum. Patru ani sunt doar un început, urmează multe inițiative frumoase”, a menționat Ana Chirița, directoarea proiectului „Tekwill”.



Centrul de excelență „Tekwill” a fost inaugurat la 15 martie 2017. Acesta a fost edificat în cadrul Proiectului „Dezvoltarea Centrului de Excelență în domeniul TIC”, implementat de Asociația Națională a Companiilor din Domeniul Tehnologiilor Informaționale și Comunicațiilor, cu suportul Agenției Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională și Guvernului Suediei prin intermediul Agenției Suedeze pentru Dezvoltare și Cooperare Internațională, anunță un comunicat al Ministerului Economiei și Infrastructurii.