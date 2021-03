Candidatul înaintată de PSRM și Platforma „Pentru Moldova” la funcția de prim-ministru Mariana Durleșteanu a anunțat astăzi pe pagina sa de pe o rețea de socializare că a decis să-și retragă candidatura.

„Reiterez « Nu sunt păpușa nimănui”, așa cum unii din clasa politică încearcă să manipuleze. Am acceptat această provocare pentru că nu sunt indiferentă față de situația gravă din țară, am acceptat fiindcă am obosit să observ cum cetățenii sunt capturați de către politicienii certați cu morala.

Am acceptat condiționat, să creez o echipă în Executiv cu oameni corecți si profesioniști, să administrăm transparent instituțiile publice și să promovez reforme în toate domeniile. Obiectivul principal al acestei decizii a fost recâștigarea încrederii cetățenilor în democrație prin îmbunătățirea administrării actului guvernamental în spirit European, asigurând o justiție independentă și continuarea luptei împotriva corupției.

Evident că pentru a realiza aceste obiective este necesar de un suport larg al societății și voința politică in adoptarea unor legi responsabile în beneficiul oamenilor.

Cu regret, ce am văzut în această perioadă a fost ca majoritatea politicienilor, indiferent de stânga sau dreapta fac « clounade» la TV și se întrec în declarații politice promovând interesele partidelor, interese personale sau de clan. Din păcate, astfel de atitudine pune în pericol azi viețile cetățenilor și le afectează viitorul.Dragi cetățeni, prieteni, în politică poate că este loc de cinism, dar nu așa, nu acum, când în pericol este viața omului. Iată de ce vin cu un anunț: am decis să îmi retrag candidatura de la funcția de Prim-Ministru al Republicii Moldova. Nu îmi pot permite ca numele și reputația mea să fie folosite pentru reglări de conturi între clanurile politice, eu am acceptat nominalizarea doar din dorința de a contribui la depășirea crizelor și a mișca țara înainte.

Mă retrag acum, însă promit că nu plec din viața publică, iar experiența amară din ultimile luni, m-au determinat să mă implic și mai mult în viitor în viața țării, să îmi ajut cetățenii, să lupt pentru ei. Vreau sa cred si sper puternic ca in viitoarele alegeri anticipate va fi loc pentru o noua clasa politica, cu o veritabilă fibra morală, iar toate vor permite să transformăm spre bine țara, să aducem mai multă Europă acasă. Eu contez pe solidaritatea, specifică nouă, moldovenilor, și promit să mă implic plenar a face schimbarea pentru care mi-am dat votul”, se arată în mesajul Marianei Durleșteanu.