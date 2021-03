Autoritățile publice locale din Republica Moldova care dețin Planuri de dezvoltare economică a localității, sunt eligibile de a beneficia de suport financiar european pentru dezvoltarea proiectelor. În acest sens,Comisia Europeană a lansat două apeluri de propuneri de proiecte la care sunt eligibile și autoritățile publice locale din țara noastră care au aprobate Planuri de dezvoltare economică a localității(lista semnatarilor eligibili este inclusă la pagina 37 din ghidul aplicantului).



Apelul pentru propuneri și subvenții este organizat în cadrul celei de-a doua faze a inițiativei "Primari pentru Creștere Economică" (M4EG), destinată primarilor și municipalităților din țările Parteneriatului estic (inclusiv Republica Moldova), în vederea dezvoltării capacităților și abilităților tehnice ale acestora.



Inițiativa are scopul de a sprijini municipalitățile în procesul de proiectare a Planurilor de Dezvoltare Economică Locală și a stimula activitatea economică a întreprinderilor locale, ce se confruntă cu deficiențe în prestarea serviciilor locale, au un impact asupra creării de locuri de muncă și includerii femeilor pe piața muncii.



Data limită pentru depunerea notelor conceptuale este 6 aprilie (ora 16:00 CET). Ulterior, solicitanții principali, care au fost preselectați, vor fi invitați să depună o cerere completă. Mai multe detalii privind sesiunea informativă și procedurile de aplicare pot fi găsite aici:



https://eeas.europa.eu/delegations/moldova/93813/node/93813_ro



Concursul REGIOSTARS 2021 este organizat de Direcția Generală Politică Regională și Urbană (DG REGIO) și prevede identificarea bunelor practici în dezvoltarea regională și evidențierea proiectelor inovatoare finanțate de Uniunea Europeană în una din următoarele cinci categorii eligibile pentru finanțare: O Europă inteligentă (Smart Europe), O Europă Verde (Green Europe), O Europă Corectă (Fair Europe), O Europă Urbană (Urban Europe) și Consolidarea mobilității ecologice în regiuni: 2021 - An european al căii ferate (Enhancing green mobility in the regions: European Year of Rail 2021).



Perioada de aplicare la concurs este 09.03.2021 - 09.05.2021. Mai multe detalii privind criteriile de eligibilitate pot fi găsite, accesând platforma de aplicare on-line



https://regiostarsawards.eu/ și https://ec.europa.eu/regional_policy/en/regio-stars-awards/