„Nu putem cere multe Guvernului în demisie, dar putem cere multe de la întreaga clasă politică. Pe de o parte, toți conștientizează nevoia consolidării în fața acestor provocări fără precedent, iar pe de altă parte, nu avem dialog între instituții și avem acest blocaj politic care pune capac eforturilor de supraviețuire a țării. La această oră, nu mai vorbim despre dezvoltare, vorbim despre supraviețuire a fiecărui cetățean, a economiei și a Republicii Moldova”, a declarat Andrian Candu, liderul PRO MOLDOVA, după audierea prim-ministrului interimar la ședința Biroului Permanent al Parlamentului.



Andrian Candu a menționat, cu referire la ședința la care au participat reprezentanții tuturor fracțiunilor și grupurilor parlamentare, prim-ministrul în exercițiu și secretarii de stat de la Ministerul Finanțelor și Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale că, la această oră, situația este extrem de dificilă, virusul devine mai agresiv, tratamentul este mai lung și mai complicat.



„Singura cale este imunizarea. Avem 21 600 doze și urmează, până în luna mai, să primim alte câteva tranșe de vaccin, dar mult mai puțin decât avem nevoie. Am discutat despre posibilități alternative de obținere a vaccinului și simplificarea procedurilor de achiziție pentru stat. Am subsemnat, la Biroul Permanent, un proiect prin care se acceptă achiziționarea vaccinurilor prin derogare de la lege și am propus crearea unui Fond pentru imunizare la care să putem contribui cu toții”, a declarat președintele PRO MOLDOVA. El a subliniat că lupta cu pandemia este prioritatea zero pentru toți politicienii responsabili și trebuie să fie prioritară pentru instituțiile statului.



Un alt subiect discutat a fost situația bugetar-economică care este, de asemenea, dificilă.



„Avem zero creștere economică, avem un deficit mare bugetar și nu avem acces la sursele din care urma să fie acoperit acest deficit, pentru că Guvernul în demisie nu poate semna și negocia acorduri internaționale”, a spus Andrian Candu.



Potrivit lui, susținerea proiectului PRO MOLDOVA pentru acordarea dreptului Guvernului în demisie de a semna și negocia acorduri internaționale ar atenua efectele negative ale crizei politice prelungite.



Liderul PRO MOLDOVA s-a referit și la degradarea sistemului educațional neadaptat pentru studii on-line. Totodată, conform analizelor realizate de epidemiologi, instituțiile școlare sunt una dintre cele două surse principale de infectare cu virusul Sars-CoV-2 la această oră. Andrian Candu a subliniat că va insista asupra dezbaterilor la acest subiect, inclusiv din perspectiva elevilor din anii terminali pentru a nu repeta situația anului trecut, când sistemul era nepregătit pentru pandemie.



„Așa cum s-a simțit forța astăzi să fie semnat un proiect de lege de către toți liderii politici din Parlament, așa cum am avut cu toții înțelepciunea de a ne așeza la o masa, așa poate și trebuie administrată criza”, a mai menționat Andrian Candu.



Grupul Parlamentar ”PRO MOLDOVA”