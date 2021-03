28 de antreprenori din regiunile Cahul și Ungheni beneficiază de granturi în valoare totală de până la 700.000 euro, asistență oferită de Uniunea Europeană pentru dezvoltarea sectorului privat din regiunile-cheie. Oamenii de afaceri au fost selectați în cadrul unui concurs desfășurat de programul „EU4Moldova: Regiuni-cheie” la care s-au înscris 140 de antreprenori din raioanele Cahul și Ungheni.



„UE este alături de cetățenii Republicii Moldova în această perioadă dificilă. Suntem bucuroși să venim cu sprijin concret pentru antreprenorii locali prin intermediul Programului EU4Moldova: Regiuni-cheie. Scopul asistenței UE este de a ajuta companiile să reziste, de a sprijini dezvoltarea acestora, de a crea locuri noi de muncă, de a stimula redresarea economică și de a îmbunătăți mediul de afaceri. Sunt deosebit de încântat să subliniez că acest program se concentrează pe principiile economiei verzi și durabile, promovând astfel viziunea unei dezvoltări economice prietenoase mediului și durabilă. Sperăm ca, prin eforturi comune, să depășim cât mai curând pandemia COVID-19, iar regiunile-cheie să devină zone de prosperitate, realitate care urmează a fi extinsă și în alte localități din Republica Moldova”, a declarat Peter Michalko, ambasadorul Uniunii Europene în R. Moldova.



16 companii existente, 10 startup-uri și 2 inițiative de antreprenoriat social beneficiază de granturi în valoare de 15.000 - 30.000 euro fiecare. Asistența financiară va fi utilizată pentru achiziționarea de echipamente, bunuri, lucrări și servicii în scopul dezvoltării afacerii, creării de noi locuri de muncă și sporirea atractivității regiunilor-cheie pentru noi investiții. Programul de granturi va fi însoțit și de activități de mentorat și instruiri gratuite pentru a stimula cultura antreprenorială a regiunilor cheie.



„Este impresionant să vezi numărul mare de întreprinderi dornice să îşi dezvolte compania sau să lanseze noi afaceri în regiunile Cahul și Ungheni, un indicator sănătos al dorinţei de a avansa în continuare, în pofida impactului economic devastator cauzat de pandemie. PNUD, în parteneriat cu UE, se angajează să sprijine și să încurajeze spiritul antreprenorial al celor 28 de femei și bărbați din ambele regiuni, care investesc efort în revigorarea sectorului economic, crearea de noi locuri de muncă şi atragerea de investiţii în aceste regiuni-cheie,” spune Dima Al-Khatib, reprezentantă rezidentă PNUD în Republica Moldova.



Dumitru Chitoraga locuieşte în Ungheni şi a lansat în 2013 o afacere de producere de ceaiuri naturale şi de cultivare de plante medicinale. În satul Năpădeni, raionul Ungheni, pe o suprafață de 22 hectare din zona Codrilor, el crește mentă, lămâiță, gălbenele, romaniță şi alte plante. Ceaiurile produse sub brandul „Aroma Pădurilor” sunt vândute în magazinele din ţară, dar şi exportate în ţări precum Canada, SUA, Italia, Rusia. Grantul în valoare de 26,300 euro, obţinut la categoria Companii Existente, va fi investit în modernizarea sistemului de irigare, instalarea panourilor fotovoltaice, precum şi în contractarea serviciilor de expertiză în marketing. „Grație finanţării UE, marca ‘Aroma Pădurilor’ va cuceri noi pieţe internaţionale cum ar fi România, Belgia, Japonia. De asemenea, vom produce cantităţi mai mari de plante medicinale şi aromatice ecologice”, spune Dumitru Chitoraga, director al Gospodăriei Țărănești „D. Chitoraga”, care vine cu o contribuţie proprie în valoare de 10.000 euro la grantul obţinut.



Cătălina Pascal este originară din Cahul și împreună cu soțul gestionează fierăria proprie. Ea creează modelele produselor făcute la comandă, coordonează serviciul cu clienții, gestionează partea financiară a afacerii. Iar soțul, fierar de profesie, dă viață modelului desenat de soția sa. El produce diverse obiecte din fier forjat: porți, garduri, balustrade, grilaje și alte elemente care încorporează confecții metalice. Deși concurența este acerbă, produsele familiei Pascal au trecut hotarul regiunii Cahul, fiind solicitate și în raioanele Cantemir, Leova, Vulcănești. Familia Pascal este beneficiară a programului de granturi, categoria Start-Up și primește drept asistență nerambursabilă suma de 15.000 euro, venind cu o contribuţie proprie de 1,576 euro. „Forjarea artistică devine tot mai populară pe an ce trece, deoarece este opusă producției șablon din fabrică. Din banii acordaţi de Uniunea Europeană vom achiziționa utilaj modern de prelucrare a metalului la rece, care va eficientiza costul și timpul de efectuare a lucrărilor și va crește competitivitatea produsului final. Aşa se va mări numărul clienților noştri și, într-un final, va crește profitul afacerii”, povesteşte Cătălina Pascal.



Beneficiarii programului de granturi pentru business, ediția I, acoperă domenii de activitate economică precum: producere de mobilă, croitorie, patiserie, obiecte de decor, materiale de construcție, agricultură, apicultură ș.a. Afacerile beneficiare de grant vor crea peste 200 noi locuri de muncă permanente şi sezoniere în ambele regiuni.



În acest an va fi lansat un nou apel de granturi pentru antreprenorii din raioanele Ungheni și Cahul. Valoarea totală a granturilor destinate mediului de afaceri din regiunile Cahul și Ungheni care vor fi oferite în perioada 2020-2024 în cadrul programului este de aproximativ 1,7 mln. euro.