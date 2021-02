Primarul General, Ion Ceban, consideră că unele aspecte privind noile măsuri restrictive anunțate de autoritățile centrale, în vederea combaterii și prevenirii infectării prin COVID-19, pentru municipiul Chișinău ar trebui revizuite, având în vedere capacitatea transportului public din capitală, cât și experiența similară pandemică a anului 2020.



Edilul a menționat joi, într-o conferință de presă, că APL Chișinău nu va lua deocamdată o decizie în sensul impunerii de restricții antiCOVID în capitală, exprimându-și speranța că în perioada următoare vor fi reevaluate unele politici, la nivel de autoritate centrală și locală pe aspectul dat.



„Abordarea de acum ar trebui să fie pragmatică și corectă, cu consultarea opiniilor experților internaționali și locali, ca să avem o analiză exactă a ceea ce se întâmplă și posibil să nu luăm decizii pripite. Ieri am avut discuții cu reprezentanți ai Guvernului, unde am enunțat poziția municipalității. Acum orice n-am face, APL nu poate asigura capacitatea de îmbarcare de 50% în troleibuze și autobuze", a spus Ion Ceban.



Primarul a declarat că APL Chișinău va face o solicitare către Parlament și Guvern, pentru a accepta achiziția lotului de 100 de autobuze pentru Chișinău prin negocieri directe, prin majorarea capitalului statutar al Î.M. „Parcul Urban de Autobuze", astfel ar putea fi obținute condiții mai avantajoase, inclusiv decât cele avute în rezultatul licitației desfășurare anul trecut.



Edilul a mai ținut să menționeze că, pentru a suplini cât mai rapid și eficient numărul de unități de transport public în municipiul Chișinău, APL este gata să se orienteze pentru 4 modalități de achiziționare a unităților de transport: licitație publică, negociere directă, prin emiterea de obligațiuni financiare sau pe linie de acorduri interguvernamentale.



„Responsabilitatea în această privință este colectivă, pentru că nu decide o comisie sau alta, ori cineva la ședința CMC. Mă adresez Consiliului, să ia în calcul acest lucru, vom face și o solicitare către comisiile parlamentare pentru a face o interpretare în această privință, în contextul restricțiilor impuse de situația pandemică prin COVID-19".



În context, Ion Ceban a amintit că pe parcursul anului trecut, când cerința era de 60% din capacitatea de îmbarcare în unitățile de transport public municipal, am avut la linie efectivul maxim, ceea ce însemna 323 de troleibuze și peste o sută de autobuze zilnic. Mai mult, restricțiile impuse au condus la diminuarea numărului de microbuze care activează pe liniile de transport municipale. „Dacă va fi restricționat transportul public, aceasta va avea impact asupra operatorilor privați, pentru că, dacă vor primi amenzi șoferii de maxi taxi, probabil, aceștia își vor sista activitatea, iar aceasta va pune presiune mai mare pe troleibuze și autobuze, ceea ce este inadmisibil", a subliniat primarul.



Potrivit lui Ion Ceban, aspectele hotărârii CNSP care ar trebui revizuite se referă la activitatea transportului, a rețelei HoReCa, a piețelor sau a centrelor comerciale.