Primăria municipiului Chișinău și Î.M. Regia „Autosalubritate" anunță desfășurarea concursurilor publice pentru ocuparea funcțiilor vacante în cadrul unității de implementare a proiectului „Deșeuri Solide Chișinău".



Astfel, sunt anunțate cinci concursuri pentru selectarea candidaților pentru pozițiile de: manager de proiect; expert financiar, contabilitate și debursări; expert tehnic în construcții civile și operațiuni; expert în achiziții; expert de mediu și social.



Dosarele pentru concurs pot fi depuse până la data de 26 februarie 2021, ora 16:00. Procedura de selectare a dosarelor va avea loc pe pagina https://ecepp.ebrd.com/, conform procedurilor Băncii Europene pe Reconstrucție și Dezvoltare (BERD).



Pentru detalii accesați:



https://ecepp.ebrd.com/delta/viewNotice.html?displayNoticeId=14298849 - Moldova: Individual Consultant - PIU Project Manager



https://ecepp.ebrd.com/delta/viewNotice.html?displayNoticeId=14299034 - Moldova: Individual Consultant - PIU Accounting, Financial And Disbursement Expert



https://ecepp.ebrd.com/delta/viewNotice.html?displayNoticeId=14299249 - Moldova: Individual Consultant - PIU Technical Expert In Solid Waste Facilities Construction And Operations



https://ecepp.ebrd.com/delta/viewNotice.html?displayNoticeId=14300097 - Moldova: Individual Consultant - PIU Procurement Expert



https://ecepp.ebrd.com/delta/viewNotice.html?displayNoticeId=14299921 - Moldova: Individual Consultant - PIU Environmental And Social Expert



Planul general de finanțare al proiectului „Deșeuri Solide Chișinău" prevede: împrumut BERD - 9 mil. Euro; împrumut BEI - 9 mil. Euro, ce urmează să vină la Primărie drept credit nerambursabil prin intermediul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Regionale, ca parte integrantă a Proiectului de Gestionare a Deșeurilor pe țară; grant - 5 mil. Euro din partea Fondului Parteneriatului Europei de Est pentru Eficiență Energetică și Mediu (E5P), din care face parte Uniunea Europeană, cel mai mare donator, susținut și de state precum Cehia, Danemarca, Estonia, Finlanda, Germania, Lituania, Moldova, Norvegia, Polonia, România, Republica Slovacă și Suedia, inițiatorul fondului și cel mai mare donator bilateral. De asemenea, contribuția municipalității pentru susținerea proiectului este de 7,96 milioane Euro.