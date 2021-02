Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a susținut în această seară un briefing de presă, la care a anunțat că o înaintează, pentru a doua oară, pe doamna Natalia Gavrilița la funcția de Prim-ministru al Republicii Moldova.



„Astăzi, am avut o nouă rundă de consultări cu fracțiunile și grupurile parlamentare, așa cum cere Constituția. Această discuție a fost transmisă online, pentru ca cetățenii interesați să o poată urmări. Tot astăzi, spre seară, pe adresa Președinției a venit o scrisoare cu o propunere la funcția de Prim-ministru, semnată de 54 de deputați. În această listă am descoperit semnături ale persoanelor în raport cu care există dubii că și-ar fi exprimat voința în mod liber. Și aici vorbesc despre persoane care au fost supuse actului răpirii, care au fost ținute ostatice, persoane care au fost implicate în furtul miliardului și deputați care au schimbat mai multe partide politice și mai multe grupuri parlamentare. Și pe cazul unora dintre aceste acte de traseism politic există suspiciuni rezonabile de corupție și de presiune externă. În aceste condiții, am decis înaintarea la funcția de candidat pentru funcția de Prim-ministru a doamnei Natalia Gavrilița”, a declarat Președintele Maia Sandu.



Șefa statului i-a solicitat Nataliei Gavrilița să creeze echipa, să pregătească programul de guvernare și să le prezinte Parlamentului.



Înainte de a anunța candidatura la funcția premier, Președintele Republicii Moldova a avut consultări cu fracțiunile și grupurile parlamentare. În cadrul discuțiile fracțiunile parlamentare Partidul Acțiune și Solidaritate, Platforma Demnitate și Adevăr, dar și Partidul Democrat din Moldova au spus ferm că nu vor susține candidatura propusă de fracțiunea Partidului Socialiștilor din Republica Moldova și de Platforma „Pentru Moldova”, arată Administrația Prezidențială într-un comunicat.