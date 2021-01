Astăzi, au avut loc noi audieri publice cu cercul de subiecți și persoane de referință, desfășurate de Comisia de anchetă pentru elucidarea tuturor circumstanțelor care au dus la spălarea banilor în proporții deosebit de mari prin intermediul judecătoriilor și al instituțiilor financiar-bancare din Republica Moldova.



Membrii comisiei au audiat administratorul insolvabilității Î.M. ”Moldcarton”, Vitalie Mămăligă, despre care în debutul ședinței, președintele Comisiei, Inga Grigoriu a anunțat că în anul 2012, acesta a sesizat autoritățile responsabile despre faptul că se petrec tranzacții financiare suspecte cu implicarea întreprinderii. Conform informațiilor, aceasta la moment se află în proces de judecată privind întoarcerea patrimoniului, care îl deține două companii suspecte, potrivit deputatei Inga Grigoriu.



Totodată, interlocutorii au menționat că, aceste două companii, care au beneficiat de patrimoniul statului, au admis ca bunurile întreprinderii să fie gajate la Banca de economii, acordând credite în acest sens. Totodată, ar fi vorba despre anul 2009, când a fost implicată și banca Moldindconbank, fiind semnate 2 contracte de credit, de către „LIDIANA-LUX” – în valoare de 141 mil lei, dar și compania „BN PROALIM”.



„Nu există documente din contabilitate, nu sunt de găsit acte în acest sens. Mai multe contracte au fost incendiate. Unele tranzacții au fost restabilite, care ne permit să operăm astăzi cu cifrele menționate”, a spus administratorul Vitalie Mămăligă.



Potrivit deputatei Inga Grigoriu, acesta reprezintă un caz în urma căruia cetățenii au de suferit, or, circa 195 de persoane nu și-au ridicat salariile de mai bine de 10 ani.



“Și această întreprinde a fost folosită în a obține credite. În 2010 a fost faza incipientă, au fost testate instituțiile statului cu implicarea companiilor din offshor. Sunt o serie de companii care au legătură directă cu companiile din străinătate. Iată de ce, noi am transmis un demers către Centrul Național Anticorupție și trebuie să menționăm că există o conexiune în acest sens cu frauda bancară, a menționat președintele Comisiei.



Dna Inga Grigoriu a mai declarat că, în continuare urmează o serie de acțiuni a comisiei care să contribuie la elucidarea circumstanțelor și solicită Procuraturii Anticorupție să nu „inventeze motive în care refuză livrarea informațiilor solicitate”.



Comisia pentru elucidarea tuturor circumstanțelor care au dus la spălarea banilor în proporții deosebit de mari prin intermediul judecătoriilor și al instituțiilor financiar-bancare din Republica Moldova a fost creată la data de 30 noiembrie. Aceasta are drept scop identificarea celor vinovați, tragerea lor la răspundere în conformitate cu legislația Republicii Moldova, cât și purificarea instituțiilor de stat de persoanele care au fost implicate direct sau indirect în schema respectivă, anunță Direcția generală comunicare și relații publice a Parlamentului Republicii Moldova.