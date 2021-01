Probabil ați văzut decretul prin care a fost numită o nouă componență a CSS-ului. Astăzi am invitat și instituții care nu sunt în Consiliu, dar care sunt responsabile de combaterea corupției și de reforma justiției. Vreau să o prezint pe Ana Revenco – Secretarul CSS și aș vrea să discutăm despre așteptările pe care le am eu în raport cu activitatea CSS, dar mai ales în raport cu activitatea instituțiilor care trebuie să asigure securitatea statului.



Vorbind despre componența nouă a acestui Consiliu, vreau să vă amintesc că prin lege sunt delegați reprezentanți ai anumitor instituții și, voi fi directă aici, în raport cu unii am anumite dubii cu privire la capacitatea lor de a lua decizii corecte pe probleme care țin de securitatea statului și îmi rezerv dreptul de a nu-i invita la anumite discuții, atunci când voi considera că există riscul conflictului de interese.



Astăzi, în lipsa unei majorități responsabile în parlament, în condițiile unui guvern în exercițiu, în situația în care multe dintre instituțiile statului sunt controlate de grupări corupte, acest Consiliu va fi platforma unde se vor discuta riscurile interne și externe la adresa securității statului, se vor lua decizii cu privire la acțiunile necesare pentru oprirea schemelor de corupție care subminează funcționarea statului. Aici, la CSS, fiecare instituție va vorbi despre acțiunile sau inacțiunile sale și va trebui să răspundă pentru aceste lucruri.



Nu este o noutate că corupția, și în special corupția mare, reprezintă cel mai mare pericol la adresa statului și a bunăstării cetățenilor. În ultimii 30 de ani cetățenii Republicii Moldova au fost furați în mod sistematic de un grup de hoți, chiar criminali aș spune, conectați cu politicul și cu justiția. Poftele nelimitate ale acestor hoți protejați de lege au sărăcit sute de mii de oameni și au alungat din țară un milion de oameni.



Avem faima de cea mai coruptă țară din regiune. Nicăieri în lume nu s-a furat doar printr-o singură schemă 12% din PIB. Nicăieri. Puteți verifica statistica internațională. Nicăieri în altă parte nu s-au spălat bani în sumă de câteva ori mai mare decât PIB-ul țării.



Între timp, ne-am pricopsit cu o sumedenie de instituții menite să facă justiție, să prevină și să combată corupția, s-au elaborat o sumedenie de strategii și legi, pe hârtie avem cea mai sofisticată infrastructură instituțională de combatere a corupției, cetățenii plătesc salarii mari angajaților acestor instituții – da, mari în comparație cu salariul mediu pe economie, în timp ce corupția crește și înflorește, nu reușim să ducem contul cazurilor de corupție, presa abundă de informații despre aceste cazuri, iar oamenii sunt copleșiți de atâtea scheme și fraude. În tot acest dezastru nu se vede niciun efort cât de plăpând, cât de mic al instituțiilor noastre care să demonstreze că ele au început să se apuce de lucru. Niciunul.



Am văzut că unii dintre conducătorii instituțiilor de drept ne recomandă să ne căutăm de treaba noastră – să rezolvăm problemele economice și sociale ale cetățenilor și să nu știrbim din independența instituțiilor de justiție și a celor care trebuie să combată corupția.



Vreau să vă comunic că este foarte greu să ai grijă de oameni când bugetul statului e furat permanent, atunci când se scot miliarde de lei din banii publici, prin scheme în sistemul bancar, prin scheme la achiziții publice sau prin alte fraude. Atunci când nu se face nimic pentru a opri contrabanda, evaziunea fiscală – atunci nu ajung bani nici pentru majorarea pensiilor, nici pentru indemnizații mai mari pentru copii sau pentru oamenii cu probleme de sănătate. Pensia medie pentru muritorii de rând este 2 000 de lei, pensia media din sistemul din care vin majoritatea celor ce trebuie să asigure justiția și să combată corupția este de 20 000 de lei. Este, în primul rând, o mare inechitate și, în al doilea rând, o mare responsabilitate a celor care sunt în sistem ca să-și facă treaba și să ajungem într-o zi să aibă toți oamenii care au muncit în țara asta dreptul la o pensie de 20 de mii de lei.



Atunci când se fură un miliard din sistemul bancar, când prin țara ta se spală zeci de miliarde de dolari, când funcționarii care cer mită și hărțuiesc agenții economici nu sunt pedepsiți, atunci e foarte greu să convingi investitorii străini sau autohtoni să investească în țară și, respectiv, să dezvolți economia și să creezi locuri de muncă acasă.



Atunci când cei care trebuie să investigheze și să sancționeze spălarea de bani ne povestesc că banii spălați nu erau ai noștri și, respectiv, nu ar trebui să ne intereseze, nu ai cum să construiești un sistem bancar credibil, pentru că din cauza acestor operațiuni de spălare a banilor țara este inclusă în lista zonelor off-shore și nicio bancă serioasă nu va vrea să aibă relații comerciale cu băncile noastre. Atunci când în sfârșit unele bănci din Republica Moldova încearcă să impună regulile împotriva spălării banilor, dar instanțele de judecată dau decizii în favoarea spălătoriilor de bani, atunci nu ai cum să construiești un sistem bancar sănătos.



Atunci când ești conducător într-o țară în care corupția e la ordinea zilei și nu se face mai nimic pentru a o opri, e greu să promovezi țara și să aduci asistență externă pentru oameni. E greu să le explici oamenilor din alte țări cum după 6 ani de la furtul bancar nu s-a reușit nimic pe dosarul furtului miliardului. E greu să le explici cum hoții cei mari după 6 ani continuă să cheltuie nestingheriți banii furați, să-și facă partide și să-și pretindă la funcții înalte în stat.



Atunci când te pomenești iar cu angajații de la Calea Ferată în stradă, făcând proteste pentru că nu au primit salarii de luni de zile, te întrebi dacă măcar pe un dosar deschis pe nenumăratele cazuri de corupție la Calea ferată s-a făcut ceva în ultimii 20 de ani? Și afli că nu s-a făcut nimic. Afli că niciun dosar pe managementul corupt n-a fost dus până la capăt și, de aceea, acolo a continuat corupția și, de aceea, oamenii iarăși au ieșit în stradă, căci au rămas fără salarii. Aceste exemple pot continua până mâine dimineața.



Sunt mirată că nu faceți legătura între acțiunea sau inacțiunea instituțiilor pe care le conduceți și dramele pe care le trăiesc cetățenii noștri. Sunt adevărate drame, pentru că atunci când oamenilor li se iau afacerile, atunci când oamenii ajung la închisoare fără nicio vină – aceasta este o dramă. Dramă este și atunci când oamenii nu au acces la servicii medicale, pentru că din sistemul medical la achiziții publice se fură sute de milioane de lei de ani de zile și aceste sute de milioane de lei furate nu ajung pentru a cumpăra echipamente moderne care ar putea să salveze vieți. Și despre asta se discută la nesfârșit. Nu am văzut niciun caz dus până la finalitate și pedepsit măcar cineva. Sunt drame ale copiilor care stau departe de părinți, pentru că din cauza hoției părinții nu pot să-și câștige bucata de pâine aici acasă.

Îmi pare rău dacă nu sesizați aceste legături directe și esențiale dintre oprirea corupției și dezvoltarea țării noastre.



Situația în care ne aflăm este o mare rușine pentru toate instituțiile și pentru toți conducătorii acestor instituții.



Unii dintre dvs. o să-mi spună că e mult prea mult de lucru. Că sunt prea multe dosare pe mesele dvs și nu reușiți. Dacă ați fi investigat măcar 1,2,3,4,5 cazuri de corupție mare și ar fi fost finalitate, iar cei vinovați ar fi fost sancționați dur, conform legii, noi azi nu am mai fi avut atâtea cazuri de corupție. Dar anume pentru că în țara noastră nimeni niciodată nu a fost pedepsit pentru corupție mare și abuzuri majore, tocmai de aceea avem atât de multe cazuri de corupție. Dumneavoastră, prin deciziile dvs, puteți opri corupția. Până acum însă am văzut mai multă fărădelege decât aplicarea legii.



Unii dintre dvs. o să-mi spuneți că aveți totuși cazuri duse la bun sfârșit. Da, știu, sunteți mult mai curajoși să sancționați primarii care, după ce au fost aleși în funcție, nu și-au dat afară soțiile de la bibliotecă, sau să trageți la răspundere fermierii care au ieșit la protest, să chemați consilierii raionali la interogatoriu după ce au îndrăznit să-l dea afară pe președintele corupt, rudă cu Igor Dodon. Asemenea lucruri reușiți să faceți. Din păcate, nu reușiți să vă ocupați de corupția mare – puținele dosare care au fost intentate împotriva judecătorilor corupți se mușamalizează cu mare viteză. Nu mai zic deja de oameni cu funcții înalte, deputați, miniștri, politicieni, acolo nu vedem nicio finalitate. Despre schemele lui Nichiforciuc și Andronachi știu și copiii de la grădiniță, doar instituțiile noastre de combatere a corupției nu vor să știe despre aceste scheme.



Doar în perioada de câteva luni cât am fost în guvern, am expediat o mulțime de informații despre cazuri clare de corupție. Am aflat că pe marea majoritate din aceste cazuri nu avem nicio finalitate. CNA nici nu știe ce se întâmplă cu cazurile de achiziții frauduloase. Eu mă întreb cu ce fel de cazuri complicate vă confruntați și care cazuri sunt mai importante, dacă despre acestea nici nu știți la ce etapă sunt. Se creează impresia că unii conducători de instituții acoperă aceste scheme sau nu se interesează deloc. Un alt exemplu despre care se discută de atâta vreme este implicarea unor polițiști și a unor procurori în mafia drogurilor. Nimic. Nicio finalitate. Se discută de ani buni și este un domeniu în care sunt implicați bani mari și angajați ai instituțiilor statului care ar trebui să combată corupția. Zero rezultate.



La discuțiile pe care le-am avut cu unii dintre dvs., ați arătat cu degetul unii la alții. Procurorii spun că judecătorii dau decizii ilegale. Judecătorii spun că procurorii nu anchetează judecătorii corupți. Eu vreau să vă spun că dvs. aveți toate instrumentele ca sistemul să înceapă să funcționeze. Dacă toate instituțiile din această sală ar colabora și și-ar dori ca sistemul să înceapă să funcționeze, sistemul ar funcționa. Cadrul legal există. Nu mai povestiți că e nevoie de făcut nu știu ce modificări, căci s-au făcut mii de modificări. E nevoie de voință. Dumneavoastră astăzi aveți puterea să curățați sistemul.



Eu nu zic că e simplu, dar dvs. v-ați asumat conducerea acestor instituții și e responsabiltatea dvs. să faceți ordine în aceste instituții și să le faceți să lucreze.



Dacă printre conducătorii instituțiilor de care depinde reforma justiției și combaterea corupției sunt din cei prinși în mrejele grupărilor corupte, vă sfătui să vă depuneți mandatul. Nu împiedicați lucrurile. Să fiți siguri că sistemul acesta care a permis perpetuarea corupției ani de zile nu va mai ține. Dacă nu o să opriți dvs. corupția, oamenii o să iasă în stradă și o să vă pedepsească cum știu ei. Acest dezmăț – când în fiecare zi auzim că a mai fost promovat un judecător corupt într-o funcție înaltă, când vedem că au mai fost furate niște proprietăți ale statului, când vedem deputați, judecători, procurori, tot felul de funcționari prin agenții publice se aleg cu bogății peste noapte fără să poată justifica proveniența acestor averi – acest sistem nu poate fi tolerat de către oameni.



Poate dvs. nu ați comunicat de mult cu oamenii. Vă spun eu - răbdarea lor a ajuns la limită. Ori începeți să vă faceți lucru cum scrie legea și lucrați în echipă, ori lăsați locul pentru alții care pot să facă mai bine.



Unii dintre dvs. s-au arătat nedumeriți sau chiar s-au ofensat de interesul meu pentru activitatea instituțiilor pe care le conduceți. Pentru cine nu a urmărit campania mea electorală, vreau să vă anunț că eu am câștigat votul al aproape un milion de oameni pentru ca să curățăm țara de corupție. Asta le-am promis eu oamenilor și mort-copt asta vom face.



Eu pentru asta am primit încrederea oamenilor, iar dvs. pentru asta primiți salarii. Astăzi, Președinția este instituția cu cea mai mare credibilitate în stat și eu am tot dreptul, în numele oamenilor care m-au votat, să vă întreb de ce nu se mișcă lucrurile și să vă cer ca lucrurile să fie făcute în interesul cetățeanului, conform legii. Nu vă cer altceva. Vă cer ca instituțiile statului să funcționeze conform legii și să-și îndeplinească sarcinile, așa încât în țara asta oamenii cinstiți să poată să trăiască normal.



Se tot pomenește de independența justiției, de independența instituțiilor care trebuie să combată corupția. Haideți să clarificăm lucrurile – independența pe care o cere legea și organizațiile internaționale nu este pentru ca să se comită abuzuri sau să nu se facă nimic în aceste instituții. Independența este pentru ca legea să fie aplicată. Ce am văzut noi până acum a fost mai multă fărădelege, decât lege. Eu știu că mulți dintre voi simțiți această presiune a oamenilor. Dar trebuie să înțelegeți că aceasta nu este presiune pe justiție. E presiune asupra lipsei justiției. Și această presiune trebuie să vă pună pe toți pe gânduri și să începeți să lucrați – în echipă, ca un stat.



Vreau să repet – dezastrul din sistem nu poate să mai continue. Cu voia sau fără voia unora dintre dvs. noi o să facem ordine în țară. În sistem sunt mulți oameni de treabă. Nu neapărat în funcții înalte, dar sunt oameni care își doresc să trăiască într-o țară normală și ei, și familiile lor. Și care înțeleg că trebuie pus capăt acestui dezmăț. O să mă sprijin pe oamenii corecți din sistem. Pe acești oameni eu îi voi susține. Pentru ei ușile Președinției sunt deschise oricând. O să folosesc toată credibilitatea mea ca să atrag instituțiile de drept europene în investigarea fraudelor majore.



Schimbările în justiție se vor baza în primul rând pe oameni. Știu că va fi greu la început, știu că sunt oameni care se tem, oameni care încă nu au încredere în mine sau în posibilitatea schimbării, mulți au fost sancționați în trecut pentru că au avut curajul și inițiativa să meargă împotriva sistemului; dar vă spun una - cu fiecare mică victorie, pasul următor va deveni mai ușor.



Cu fiecare judecător corupt alungat din sistem, justiția va primi o gură de aer proaspăt. Cu fiecare caz finalizat cu condamnare, vor fi prevenite noi abuzuri. Cu fiecare schemă de furt și contrabandă oprită, turațiile corupției vor scădea.



Nu va fi ușor și nu va fi imediat, viteza depinde de fiecare dintre noi. Cu cât mai repede vom trece peste orgolii, neînțelegeri și manipulări, cu atât mai eficient vom lucra împreună. Viteza poate fi mai mică sau mai mare, dar destinația e aceeași. Cetățenii neapărat vor câștiga această luptă.