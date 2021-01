Decizia bancherului a survenit în contextul finalizării realizării obiectivelor strategice asumate de Serghei Cebotari în calitate de Preşedinte al MAIB. "Pentru mine a fost o onoare să conduc echipa celei mai bune bănci din Moldova de-a lungul ultimilor 8 ani şi să fiu parte din aceasta pe parcursul a 26 de ani consecutivi. Acum că obiectivele strategice care mi-au fost puse în faţă în calitate de Preşedinte au fost îndeplinite cu succes, eu am luat decizia să încep un nou capitol în cariera mea pentru a atinge noi orizonturi. Voi rămâne în continuare aproape de echipa MAIB şi nu exclud posibilitatea de a mă alătura Consiliului", a menţionat Cebotari.



Serghei Cebotari a mulţumit celor peste 2 000 de angajaţi ai MAIB pentru "profesionalismul, consecvenţa şi dedicaţia cu care am construit împreună fundamentul temeinic al MAIB" şi şi-a exprimat încrederea că acesta "va permite băncii şi echipei să menţină şi să consolideze în continuare statutul de Cei MAIBuni în toate".



"Îmi exprim recunoştinţa faţă de acţionari pentru încrederea investită şi pentru susţinerea pe care mi-au oferit-o mie şi echipei, şi care ne-a ajutat să transformăm MAIB într-o instituţie inestimabilă pentru dezvoltarea ţării. Le mulţumesc clienţilor pentru aproape trei decenii de cooperare şi îmi exprim încrederea că relaţiile stabilite de-a lungul anilor cu MAIB se vor consolida continuu, astfel ca să aibă de câştigat fiecare dintre dumneavoastră şi să fim mândri de ceea ce creăm acasă.



Acţiunile întreprinse de-a lungul anilor îmi permit să afirm cu toată certitudinea că las succesorilor mei o instituţie puternică, stabilă, de încredere, foarte bine capitalizată şi cu un potenţial enorm", a specificat Serghei Cebotari.



La rândul său, Vytautas Plunksnis, Preşedintele Consiliului băncii, i-a mulţumit, din numele întregii echipe, lui Serghei Cebotari pentru activitatea prodigioasă în calitate de Preşedinte al Comitetului de Conducere.



"Pe parcursul ultimilor 8 ani, dl Cebotari a avut un rol crucial în determinarea, promovarea şi implementarea cu succes a direcţiei de dezvoltare a băncii, consolidând statutul MAIB de lider incontestabil al sectorului bancar. Ţinând cont de valoarea profesională excelentă, îmi exprim speranţa că vom putea conta în continuare pe expertiza valoroasă a dlui Cebotari, eventual în cadrul Consiliului băncii", a menţionat Plunksnis.



Până la alegerea unui nou Preşedinte al Comitetului de Conducere de către Consiliul băncii, interimatul funcţiei îl va deţine actualul Prim-vicepreşedinte al Comitetului de Conducere, Aliona Stratan.



Serghei Cebotari este membru al echipei MAIB din anul 1995, fiind promovat în funcţia de Vicepreşedinte al băncii în 2000, Prim-vicepreşedinte al Comitetului de Conducere în 2012, iar în anul 2013 a fost ales Preşedinte al Comitetului de Conducere al băncii. Cebotari face parte din echipa cheie care a pus bazele celei mai mari instituţii financiar-bancare din Republica Moldova, dezvoltând şi consolidând baza normativă, stabilind strategia de dezvoltare ca bancă privată, independentă de instituţiile de stat.



În calitate de Preşedinte, Serghei Cebotari a condus banca pe parcursul crizei din 2014-2015, cu care s-a confruntat întregul sector bancar, ghidând cu succes instituţia în procesul de transparentizare a acţionariatului, soldat cu achiziţia unui pachet de acţiuni de 41,09% de către consorţiul internaţional de investitori HEIM Partners, format din BERD, Invalda INVL şi Horizon Capital, în anul 2018. Criza pandemică din 2020 a accentuat o dată în plus statutul MAIB de lider incontestabil al sectorului bancar autohton, demonstrând corectitudinea strategiei de dezvoltare implementată de echipa lui Serghei Cebotari.



În perioada 2013-2020, MAIB a dublat practic activele şi profitul net al băncii, depozitele s-au majorat de 2,5 ori, iar creditele de 1,7 ori. În acelaşi timp, baza de clienţi activi a sporit de 1,8 ori, iar cea de clienţi totali de 1,6 ori. În toată această perioadă, echipa MAIB a pus accentul pe confortul clientului în deservirea bancară, diversificând portofoliul de produse şi asigurând digitalizarea accelerată a serviciilor financiar-bancare.