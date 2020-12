Urmare a ultimelor decizii ale Consiliului pentru medicamente compensate din decembrie 2020 lista medicamentelor compensate din fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală a fost extinsă suplimentar, cu 6 Denumiri Comune Internaționale eficiente, sigure și cost-efective, inclusiv inovative pentru tratamentul a 10 maladii.



În baza recomandărilor din cadrul protocoalelor PEN pentru maladiile cardiovasculare, precum și în conformitate cu Lista de Medicamente Esențiale, pentru prima dată, în Listă, au fost incluse medicamente pentru tratamentul bolilor cardiovasculare asociate cu dislepidemii: Rosuvastatinum la rata de compensare de 30%.



Pacienții cu epilepsie vor beneficia de medicamentul Levetiracetamum, la rata de compensare 100%, preparat prescris până în prezent doar în baza deciziei Comisiei specializate a MSMPS;



Copii cu vârsta de până la 18 ani, cu schizofrenie, și pentru tratamentul episoadelor maniacale moderate până la severe vor beneficia de un medicament inovativ, Aripiprazolum, la rata de compensare de 100%.



Pentru pacienții cu boli endocrine a fost inclus medicamentul Cabergolinum pentru tratamentul hiperprolactinemiei la rata de compensare 70%.



Medicamentul glucorticoid Deflazacortum a fost inclus în schemele de tratament pentru: pacienții cu boli rare Epidermoloza buloasă și boala Duschene la rata de compensare de 100%; pentru pacienții cu boli de sistem autoimune, inclusiv artrită reumatoidă la rata de compensare de 100% și pentru tratamentul astmului bronșic la rata de compensare 70% pentru adulți și 100% pentru copii cu vârsta 0-18 an.



În schema de tratament a pacienților cu boala Alzheimer a fost inclus Memantinum la rata de compensare 30%.



Menționăm, că toți pacienții pot beneficia în mod gratuit (compensare de 100%) de cel puțin o denumire comercială de medicament din cadrul unei denumiri comune internaționale din cele compensate parțial (30%, 50%, 70% etc.) din fondurile de asigurare medicală obligatorie.



Modificările menționate urmează să intre în vigoare din data publicării în Monitorul Oficial (ianuarie 2021).



Amintim, că pe parcursul anului 2020, în scopul sporirii accesibilității fizice și economice a populației, precum și pentru a micșora povara financiară a pacienților, în Listă au mai fost efectuate următoarele modificări:



-Din luna iunie 2020, au fost incluse Montelukastum pentru tratamentul astmului bronșic la copii, Bilastinum pentru tratamentul epidermolizei buloase, ferri III hydroxidum polymaltosi complexum pentru tratarea anemiilor la gravide, toate cu rata de compensare 100%. Cu rata medie de 70% a fost comepnsată combinația Losartanum+Hydrochlorthiazidum, preparat destinat maladiilor cardiovasculare. A fost introdus medicamentul cefaclorum, utilizat în staționarul de zi pentru tratarea pneumoniei comunitare și a bronșitei, compensat în proporție de 100% pentru copii și de 70% în cazul adulților. În tratamentul bolii de reflux gastro-esofagian, a fost inclus preparatul Famotidinum, compensat în proporție de 70% pentru adulți și de 100% pentru copii. Totodată, pentru tratamentul de lungă durată al pacienților cu infarct miocardic cu fibrilaţie atrială a fost inclus medicamentul Clopidogrel, compensat la nivel de 50%, în tratamentul de durată al tulburărilor hepatobiliare asociate cu fibroză chistică la copii a fost inclus și acidum ursodeoxycholicum în suspensie orală.



-Începând cu luna noiembrie a anului 2020, persoanele care au bronşită acută au beneficiat de medicamente compensate din fondurile de asigurare obligatorie de asistenţă medicală. Pentru tratamentul bronşitei acute, sunt disponibile 15 denumiri comune internaționale și anume medicamente destinate tratamentului antibacterian: clarithromycinum, azitromicinum, roxithromycinum, amoxicillinum, amoxicillinum+acidum clavulanicum, doxycyclinum, cefuroximum, cefpodoximum, cefaclorum, cefiximum, de asemenea, pot fi prescrise la necesitate antipiretice şi antiinflamatoare pentru copii în sindrom febril – paracetamolum, ibuprofenum; mucolitice și expectorante pentru copii – ambroxolum, acetylcysteinum, precum şi un preparat inhalator atât în cazul adulţilor, cât şi al copiilor – fluticasonum. Totodată, pacienţii cu diagnosticul de osteoartroză, din noiembrie 2020 au beneficiat de încă două denumiri comune internaţionale destinate tratamentului maladiilor osteoarticulare – aceclofenacum şi diclofenacum și toți pacienţii care suferă de diabet zaharat au fost asigurați cu insulină umană sub formă de cartuşe, preparat prescris snterior doar în baza deciziei Comisiei specializate a MSMPS.



-Din luna decembrie a anului 2020, persoanele (asigurate și neasigurate) cu forme uşoare şi moderate de COVID-19, care se tratează la domiciliu, au posibilitatea de a beneficia de medicamente compensate din fondurile de asigurare obligatorie de asistenţă medicală. Afecţiunea respectivă a fost inclusă în lista maladiilor prioritare frecvent întâlnite în practica medicului de familie. Preparatele destinate tratamentului COVID-19 în condiţii de ambulatoriu se prescriu de către medicii de familie. Aceste medicamente sunt compensate în proporţie de 100% pentru copiii cu vârsta de până la 18 ani şi de 70% în cazul adulţilor. În schema de tratament, în conformitate cu recomadările Comisiilor de specialitate au fost incluse următoarele medicamente pentru tratamentul symptomatic: antitrombotice şi anticoagulante (acidum acetylsalicylicum, clopidogrelum, sulodexidum), medicamente pentru reducerea secreţiei de acid gastrice (famotidinum), vasodilatatoare şi medicamente pentru reducerea febrei (pentoxifyllinum), antiinflamatoare (fluticasonum), și bronhodilatatoare (salbutamolum). Pentru copii pot fi prescrise, la necesitate, antipiretice şi antiinflamatoare în cazul sindromului febril – paracetamolum, ibuprofenum; mucolitice şi expectorante – ambroxolum, acetylcysteinum, carbocisteinum. Pacienţilor simptomatici cu forme moderate de boală pot beneficia şi medicamente antibacteriene, cum ar fi clarithromycinum, azithromycinum, roxithromycinum, amoxicillinum, amoxicillinum+acidumclavulanicum, doxycyclinum, cefuroximum, cefaclorum, cefpodoximum, cefiximum.



Astfel, lista de medicamente compensate din fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală, va conține 159 de denumire comune internaționale indicate pentru tratamentul de durată a maladiilor cronice și tratamentul maladiilor prioritare frecvent întâlnite în practica medicului de familie, fapt ce va spori accesul populației la medicamente compensate și la îmbunătățirea calității vieții.



