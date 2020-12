Stimați cetățeni,



Dragi moldoveni,



Stimați prieteni ai Republicii Moldova,







Vin astăzi în fața dumneavoastră, cu respect, responsabilitate și încredere, pentru a porni împreună pe un drum nou. Victoria din aceste alegeri nu este a mea, ci a voastră, dragi cetățeni, pentru că niciodată într-o țară cu problemele Moldovei un om ca mine n-ar fi ajuns președinte fără entuziasmul, implicarea și perseverența voastră. Sunt una dintre voi, un om simplu, o fiică a acestei țări, care a intrat în politică supărată de nedreptatea din jur și de corupția care sufocă întreaga țară.



Ca și mine, voi credeți că implicarea este soluția. În noiembrie ați dat lecții după lecții de patriotism și spirit civic și ați oferit cel mai mare capital de încredere cu care un președinte intră în funcție. Cu acest vot de încredere și cu prețioasele voastre speranțe eu intru astăzi pe poarta președinției. Celor din țară și din diasporă, celor care ați înțeles că Moldova are nevoie de fiecare dintre voi, eu vreau să vă mulțumesc din suflet și să vă rog să mergem împreună în continuare. Victoria trebuie să fie a țării, nu a politicienilor, iar victoria va fi a țării atunci când oamenii vor trăi bine acasă, iar politicienii vor fi slujitorii cetățenilor. Împreună, noi putem face multe. Dar, pentru a reuși, energia din ziua alegerilor trebuie să rămână aici pentru patru ani. Fiecare om care a ieșit la vot a făcut-o din speranța că va fi mai bine, din încredere pentru Moldova și pentru viitor. Tot astfel trebuie să continuăm. Energia voastră este decisivă pentru a schimba cu adevărat Moldova. Dezvoltarea Moldovei este o alegere pe care va trebui să o facem în fiecare zi.



Am planuri mari pentru țara noastră, dar nu le pot realiza de una singură. Eu am nevoie de ajutorul vostru, dragi moldoveni! Noi avem nevoie unii de alții, pentru a face ordine și pentru a construi o țară bună pentru toți. Știu că așteptările sunt mari, iar provocările sunt și mai mari. Trăim vremuri foarte grele. Ne-a prins pandemia cu un stat slab, distrus de atacurile interminabile ale grupărilor corupte, un stat incapabil să-și îndeplinească datoriile de bază față de cetățeni. Un stat care nu le mai poate asigura oamenilor bolnavi acces la servicii medicale, care i-a lăsat pe medici singuri în fața crizei, care nu a făcut nimic ca să salveze economia și locurile de muncă. Și, de parcă asta nu ar fi suficient de grav, în plină criză sanitară și economică, suntem supuși, din nou, unui atac violent din partea corupților.



În aceste alegeri, votul oamenilor a fost covârșitor împotriva corupției și a minciunii. A fost un vot pentru ordine și dreptate, pentru șansa oamenilor cinstiți la bunăstare aici, acasă. Speriați de această unitate a oamenilor pentru lupta contra hoției, cei care au avut datoria să conducă țara spre lumină, au încercat și încă mai încearcă să o scufunde și mai mult în întuneric – în corupție, în sărăcie, în haos. Sfidând voința alegătorilor și ignorând drama prin care trec sute de mii de moldoveni, politicieni care nu se pot desparți de fotolii își promovează cu nerușinare interesele lor meschine și încearcă să compromită orice șansă a țării de a ieși din criză. Încearcă să blocheze funcționarea instituțiilor și să provoace haos total. Ce fel de deputați sunt acei care în loc să aloce mai multe resurse pentru oamenii bolnavi, pentru cei nevoiași, pentru agricultori, pentru întreprinderile mici și mijlocii, taie, prin acțiunile lor nesăbuite, orice șansă a țării de a obține ajutoare externe în timp de criză majoră? Ce fel de deputați sunt acei care la miezul nopții împart între ei scheme de corupție și amnistiază hoții de bani mari? Ce fel de deputați sunt acei care încalcă normele legale fără nicio reținere?



Ei nu sunt oameni de stat. Ei nu vor și nu pot să construiască un stat care să lucreze pentru oameni. Dragi cetățeni, noi cu dumneavoastră putem construi un asemenea stat. Avem nevoie de un stat bun – cu președinte bun, cu parlament bun, cu guvern bun pentru oameni și țară.



Știu ce rol constituțional are președintele țării. Voi respecta Constituția și legile. Oamenii însă nu mai pot aștepta și cer să vadă rapid schimbări. Un început bun pentru Moldova nu se poate face pe fundația corupției parlamentare sau a ignorării vocii oamenilor. Politica nu mai poate fi protecție pentru oligarhi și pentru cei care s-au deprins că pot cumpăra și vinde orice, inclusiv dreptatea și speranța în această țară. Programul pe care l-am propus va fi cel mai ușor dus la îndeplinire cu un guvern și o majoritate parlamentară care să fi înțeles sensul votului din noiembrie. Alegerile anticipate sunt singura cale pentru a curăța parlamentul și a ieși din impas. Nu există altă soluție. În parlamentul actual nu există 51 de voturi care să susțină un guvern al poporului.



Oameni buni,



Dragi cetățeni,



lupta noastră împotriva corupților nu va fi ușoară, dar vă spun cu toată încrederea și responsabilitatea că noi o să câștigăm această luptă. O să reușim să curățăm statul și clasa politică de corupți și profitori. O să construim un stat în care hoții stau la închisoare, nu la conducerea țării.



Sunt conștientă că nu va fi ușor. Sunt conștientă că lucrurile nu vor fi perfecte. Însă pășesc cu încredere pe această cale a schimbării în bine. Contez pe oamenii de treabă din instituțiile publice, inclusiv acum. Să știți că și voi puteți conta pe mine – o să-i sprijin pe cei care își fac lucrul bine. Voi cere de la instituții nimic altceva decât ce cer cetățenii de la mine. Să lucreze onest. În fiecare zi. Voi forța schimbarea acolo unde este nevoie. Voi vorbi apăsat când lucrurile nu sunt în ordine. Voi cere măsuri și nu mă voi mulțumi cu răspunsuri goale, fără soluții pentru oameni.



Ca să ne punem țara în ordine, vom avea nevoie de mai multă democrație și de mai mult stat de drept. Îmi propun să fiu un președinte al dreptății, un susținător al tuturor celor care luptă pentru lege și pentru instituții drepte. Îmi propun să construim o țară cu adevărat liberă - și pentru cei care lucrează la stat, și pentru cei din sectorul privat, și pentru cei din sectorul asociativ - așa încât opțiunile politice ale oamenilor, oricare ar fi ele, să nu mai fie motiv de persecuție. Voi susține independența funcționarilor corecți. Voi apăra oamenii de afaceri de abuzurile funcționarilor răi, pentru a construi o economie puternică și competitivă. Voi fi garantul independenței primarilor și totodată voi taxa dur folosirea instituțiilor statului pe post de bâtă politică.



Voi încuraja un alt fel de a funcționa al statului – unul cinstit și în slujba cetățeanului. Vreau un stat orientat către oameni și viitor, care e prezent din centrul Chișinăului până în cel mai mic sat al Moldovei, cu infrastructură la calitate europeană. Vreau educație de calitate pentru fiecare copil și oportunități pentru fiecare tânăr. Vreau ca toți pensionarii să aibă o bătrânețe asigurată, fără să le fie frică de ziua de mâine. Vreau să refacem încrederea cetățenilor în propria țară. Astăzi 1 din 3 moldoveni ne privesc de la mii de km distanță. Vreau, ca într-o zi, să putem spune cuvântul „acasă” nu doar cu dor, ci cu seninătatea și bucuria de a ne afla acolo unde vrem să fim. Vreau ca orice copil, născut într-un sat din Fălești sau Ocnița sau Taraclia să știe că poate deveni orice, prin muncă, bun-simț și susținere din partea societății. Că poate deveni chirurg, profesor, inginer, agricultor. Că poate deveni președinte. Asta înseamnă o țară dreaptă - când copiii ei pot visa și pot deveni ce își propun.



Vreau să devenim o țară în care oamenii vor să trăiască. Aici este marea mea încercare ca președinte.



Totodată, realitatea ne bate la ușă. Prioritățile momentului sunt pandemia și criza economică. Trebuie să salvăm vieți și trebuie să salvăm locurile de muncă ale oamenilor. Pentru aceasta, voi chema alături de mine pe cei mai buni profesioniști. Îi voi ruga să venim cu soluții pentru însănătoșirea sistemului medical, pentru a fi alături de medici și de pacienți, pentru a aduce vaccinul cât mai repede și a pune capăt tragediilor pe care le trăim în fiecare zi. În același timp, trebuie să le dăm încredere antreprenorilor și speranță fermierilor. Fiecare categorie socială are respectul meu și merită respectul fiecăruia dintre noi. Vor fi voci care se vor opune, vor fi puse bețe în roate, vor fi încercări de dezbinare, însă noi nu vom conteni să cerem dreptate pentru oamenii muncitori ai Moldovei.



Ca președinte, vă voi sluji cu încredere și am să mă uit în ochii voștri așa cum m-am uitat de fiecare dată în ochii părinților mei: cu recunoștință, cu onestitate și cu ambiție. Vreau să fim cu toții mândri de cum va arăta Moldova peste patru ani.



Voi fi un președinte transparent și deschis, care explică mereu ce vrea să facă, care se consultă înainte de a lua decizii, care recunoaște când greșește, care este în contact permanent cu oamenii.



Voi fi un președinte onest și integru, care nu a fost și nu va fi implicat niciodată în scheme de corupție.



Voi fi un președinte corect, care va spune lucrurilor pe nume, care nu-i va menaja pe cei care încalcă drepturile cetățenilor și interesul țării.



Voi fi un președinte care unește. Care respectă toți cetățenii Republicii Moldova.



Voi fi un președinte modest, care înțelege că funcția este o mare responsabilitate, nu o sursă de privilegii.



Voi fi un președinte care prețuiește competența și care va promova și susține oamenii în bază de merite.



Voi respinge compromisurile care compromit.



Voi fi un președinte care va spune mereu adevărul, cu empatie și fermitate.



Voi fi președintele integrării europene a țării, care va scoate țara din izolare internațională și o va întoarce cu fața spre partenerii săi externi. Voi avea grijă ca Moldova să aibă o poziție clară, fermă și previzibilă pentru toți partenerii noștri - și mă voi asigura că interesele noastre sunt înțelese și respectate.



Voi promova o politică externă care să ajute politica internă, să construiască punți, nu să ridice ziduri, să ne permită noi investiții și locuri de muncă. Să deschidă uși pentru cetățenii noștri, pentru produsele noastre, să așeze țara noastră la masa de discuții alături de țări dezvoltate.



Dragi cetățeni, nu am alt proiect mai important în următorii patru ani decât reușita Moldovei. Nu am altă grijă decât binele Moldovei.



Dragii mei,



În zilele, săptămânile următoare vom porni împreună lupta pentru transformarea și dezvoltarea Moldovei.



Nu am nicio îndoială că vom reuși dacă vom fi așa cum știm noi să fim. Uniți, în primul rând, dând la o parte toate încercările celor care vor să creeze false conflicte sau să ne țină în loc. Cel mai important lucru pe care l-am reușit noi a fost unitatea. Pe baza ei trebuie să mergem și mai departe. Da, vom munci împreună și voi munci pentru toți cetățenii.



Я буду бороться против тех, которые нас обкрадывают и доводят до нищеты. Я буду действовать в интересах всех граждан, чтобы повысить уровень жизни и вселить уверенность в завтрашнем дне.



Я буду голосом людей і буду вимагати від відповідальних державних установ вирішувати проблеми громадян.



Bӓn çalışacam, ki devletin herbir vatandaşı duyabilsin, ani bizdӓ cuvapçılı devlet önetmesi var.



Аз щe уважавам културата и традициите на всеки една общност.



Dragi cetățeni, vă iubesc pe toți deopotrivă. Și vreau ca de astăzi să luptăm împotriva celor care ne fură, nu unul împotriva altuia. Până la urmă, aici este vorba nu de succesul președintelui, ci de cel al țării. Noi suntem un popor muncitor. Vreau să muncim în continuare și să celebrăm mai mult succesele Moldovei, să devenim o țară a familiilor fericite și a oamenilor împliniți.



Moldova este țara oamenilor buni. A oamenilor care muncesc onest, nu fură din buzunarul vecinului, nu fac averi pe nefericirea altora. Vă văd, vă cunosc, știu că sunteți mulți. Și orice preferințe politice ați avea, orice limbă maternă ați vorbi, orice etnie ați fi, vă promit că vă voi respecta pe toți. Sunt președintele vostru și puteți conta pe mine.



Moldova este țara oamenilor buni, iar în țara oamenilor buni fiecare reușește! Acesta este crezul pentru care vom lucra împreună în următorii patru ani! Acesta este angajamentul meu față de voi, pe care îl iau cu inima deschisă și cu coloana dreaptă.



Vă mulțumesc.