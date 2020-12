Prim-minsitrul Ion Chicu a solicitat în cadrul ședinței de Guvern informațiile privind asigurarea cu gaze naturale a Republicii Moldova, începând cu anul 2021. Ministrul Economiei și Infrastructurii, Anatol Usatîi a precizat că mâine va avea loc ședința Consiliului de observatori ai SA „MoldovaGaz”, unde va fi examinată prelungirea contractului de livrare a gazelor naturale, fără modificarea condițiilor care au fost agreate anterior cu Gazprom.



„Conform analizei la moment, nu se preconizează o majorare sau devieri majore la prețurile la livrarea gazelor naturale, comparativ cu trimestrul 4, cel existent. În prezent nu vedem aceste riscuri. MEI în comun cu SA „MoldovaGaz” monitorizează permanent acest proces”, a confirmat Anatol Usatîi.



Totodată, premierul s-a interesat despre nivelul de implementare a proiectelor de reconstrucție a drumurilor, planificate pentru anul curent. Astfel, proiectul „Drumuri Bune” a fost implementat în măsură de 95%. Guvernul a alocat cca 1,4 miliarde de lei pentru aceste lucrări. În prezent, a demarat procesul de achitare a companiilor constructoare. Totodată, restul 5% din lucrările planificate sunt la etapa de verificare și testare.



Și mijloacele alocate în Fondul Rutier sunt valorificate, cu excepția a 40 de milioane de lei – destinate cofinanțării proiectelor executate prin susținerea Fondului de Dezvoltare Regională. „Ținând cont că beneficiarii nu au executat aceste proiecte nu avem ce cofinanța. Vom solicita diminuarea Fondului Rutier cu aceasta sumă”, a precizat Usatîi.



Prim-ministrul a menționat că, în total, în acest an, au fost valorificate peste 4,2 miliarde de lei în reabilitarea infrastructurii drumurilor. Bugetele prevăzute în programul „Drumuri Bune” și în Fondul Rutier pentru 2020 constituie, în sumă, cca 3 miliarde lei. Totodată, țara noastră a primit finanțare externă în valoare de peste 1,2 miliarde de lei pentru reconstrucția drumurilor. Aceste mijloace au fost recepționate de la diferite instituții financiare, precum BEI, BERD, Banca Mondială sau Comisia Europeană.



„În acest an, deja am depășit debursările efectuate pentru infrastructura drumurilor, comparativ cu anul trecut. Deși, și în anul 2019 am înregistrat un record în utilizarea resurselor financiare din creditele și granturile externe oferite pentru Republica Moldova”, a mai adăugat ministrul Economiei.