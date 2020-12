Prim-ministrul Ion Chicu a condus ședința Cabinetului de miniștri. În cadrul ședinței, s-a anunțat despre rechemarea din funcție a ambasadorului Republicii Moldova în Federația Rusă, Andrei Neguță. Premierul și-a exprimat indignarea față de acțiunile rușinoase petrecute în ultimele zile și care au denigrat imaginea țării. În acest context, șeful Guvernului a solicitat ministrului de externe, Aureliu Ciocoi, să facă ordine în instituția pe care o conduce.



„Este clar că această acțiune vine în urma unui act rușinos. Lucrurile în Ministerul de Externe trebuie schimbate. Prea des în ultimul timp Republica Moldova este faimoasă prin acțiuni de contrabandă, săvârșite de unii diplomați. Este o rușine pentru întreaga țară”, a declarat premierul Ion Chicu”.



Cabinetul de miniștri a votat proiectul care prevede inițierea negocierilor și aprobarea semnării Acordului, întocmit prin schimb de note, între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Federative Brazilia. Documentul are drept obiectiv dezvoltarea și consolidarea relațiilor de prietenie și colaborare dintre cele două state prin oferirea cetățenilor, titulari de pașapoarte ordinare, a posibilității de a călători reciproc fără vize. Acordul reglementează regimul de călătorii fără vize pentru titularii pașapoartelor ordinare, care călătoresc pe teritoriul celuilalt stat în scopuri turistice, de tranzit sau afaceri, pentru o perioadă ce nu depășește de nouăzeci de zile, în decursul oricărei perioade de 180 zile, ceea ce implică luarea în considerare a ultimei perioade de 180 zile precedente fiecărei zile de ședere.



Executivul a aprobat proiectul de lege care prevede acoperirea cheltuielilor de efectuare a testului pentru determinarea infecției cu virusul SARS-CoV-2 pentru participarea sportivilor la competițiile sportive naționale și internaționale din contul mijloacelor financiare bugetare. Așadar, în anul 2021, circa 2000 de sportivi vor fi supuși testului pentru determinarea infecției cu virusul Covid-19. Pentru implementarea proiectului vor fi suportate cheltuieli în sumă de 1,7 milioane lei din contul și în limita mijloacelor financiare aprobate în bugetul Ministerului Educației, Culturii și Cercetării.



Cabinetul de miniștri a decis crearea Agenției pentru Știință și Memorie Militară. Documentul prevede reorganizarea Instituției publice „Centrul de Cultură și Istorie Militară” și a Centrului de Cercetări Strategice de Apărare și Securitate din cadrul Academiei Militare a Forțelor Armate „Alexandru cel Bun”, prin fuziunea acestora de către Agenția pentru Știință și Memorie Militară. Decizia are drept scop raționalizarea și eficientizarea cheltuielilor bugetare în domeniului științei, cercetării științifice pe segmentul securității, apărării și memoriei militare, precum și asigurarea regimului mormintelor și operelor comemorative de război.



Miniștrii au aprobat proiectul de lege ce prevede monitorizarea calității aerului atmosferic pe întreg teritoriul țării pe baza unor metode și criterii comune, stabilite în conformitate cu prevederile standardelor Uniunii Europene. Pentru atingerea obiectivelor, urmează a fi procurate și instalate 18 stații de monitoring automate și 1 stație mobilă în sumă de 915 mii euro. În prezent, MADRM confirmă intenția GIZ de a procura 1 stație de monitoring a calității aerului. Acest lucru va permite lansarea procesului de evaluare prealabilă a calității aerului. Executivul va asigura costurile pentru menținerea și deservirea echipamentului.



Guvernul va aloca din bugetul de stat 287 mii lei pentru acordarea îndemnizațiilor unice pentru șase beneficiari din cinci raioane ale țării. Dintre aceștia - 5 beneficiari sunt participanți la lupta pentru apărarea integrității Republicii Moldova, iar o altă persoană are dizabilități survenite de pe urma catastrofei de la Cernobîl, potrivit unui comunicat difuzat de guvern.



La finalul ședinței, prim-ministrul Chicu a anunțat că următoarea ședință de Guvern va fi luni, 14 decembrie, când vor fi aprobate avizele la amendamentele pe care le trimit deputații. „Vreau să mulțumesc deputaților care examinează legile financiare și ne trimit amendamente pe cele 4 legi bugetar-fiscale, care au rațiune și înțeleg cât de important este ca țara să intre în 2021 cu aceste proiecte financiare aprobate”, a conchis șeful Guvernului.