Parlamentul a încuviințat majorarea vârstei de pensionare pentru judecători. Deputații au aprobat, în lectura a doua, în ședința plenară de astăzi, un proiect de modificare a Legii cu privire la statutul judecătorului.



Proiectul prevede majorarea graduală a vârstei de pensionare pentru judecători, atât pentru bărbați, cât și pentru femei. Începând cu 1 iulie 2021, pentru judecători se stabilește vârsta de pensionare de 50 de ani și 6 luni, care va crește gradual până la 63 de ani. În fiecare an vârsta de pensionare se va majora cu 6 luni.



Tot începând cu 1 iulie anul viitor, pentru judecători se stabilește vechimea în muncă generală de cel puţin 20 de ani şi 6 luni și vechimea în muncă în funcția de judecător de cel puțin 13 ani, necesare obținerii dreptului la pensie. În fiecare an ulterior, vechimea în muncă generală și vechimea în muncă în funcție de judecător se majorează cu 6 luni, până la atingerea vechimii în muncă generale de 34 de ani și vechimii în muncă în funcție de judecător de 15 ani.



Potrivit prevederilor proiectului, cuantumul pensiei va fi egal cu 55% din salariul mediu lunar. Pentru fiecare an complet de muncă peste vechimea de muncă generală, cuantumul se va majora cu 3%. De asemenea, cuantumul pensiei nu va putea depăși 80% din salariul mediu lunar.



Pentru lectura a doua, cele două inițiative legislative la acest subiect, una aparținând deputaților Fracțiunii PAS, Dan Perciun și Radu Marian și alta – a Guvernului, au fost comasate, de bază fiind proiectul de lege venit de la Guvern, anunță Direcția generală comunicare și relații publice a Parlamentului Republicii Moldova.