Moldovenii au revenit la lozincile anti-oligarhice scandate în perioada regimului Plahotniuc. De data aceasta, furia lor este îndreptată împotriva lui Igor Dodon.



Care, după ce a pierdut președinția, încearcă să-și mute centrul de comandă la Parlament, în spatele unei majorități încropite din transfugi și oportuniști.



Joi, în Parlamentul de la Chișinău au avut loc ciocniri între deputații PSRM și cei din opoziție. Aceștia s-au stropit cu apă, s-au îmbrâncit, s-au înjurat și și-au smuls microfoanele, în încercarea de a bloca votarea unor controversate pachete de legi prin care se deschid larg porțile schemelor de contrabandă, se pun bazele federalizării, iar noua președintă Maia Sandu este lipsită și de puținele pârghii pe care le avea până acum șeful statului.



Îmbrânceli în Parlament



Când au văzut că tribuna Parlamentului este blocată de către deputații opoziției, socialiștii au încercat să forțeze nota și au pus la vot buclucașul proiect privind politica bugetar-fiscală pentru 2021 – un proiect numit de experții economici „document-genocid” pentru business-ul mic și mijlociu, în special pentru agricultori - și care crește povara fiscală asupra angajaților. Deputații PSRM și cei din „grupul Șor” au reușit chiar să-l și voteze în prima lectură, fără dezbateri (contrar procedurii), în timp ce se îmbrânceau și se stropeau cu apă cu deputații din opoziție. Președintele ședinței, socialistul Vlad Bătrîncea, a fost alungat din prezidiu, apoi s-a anunțat o pauză. „Ei merg ca tancul - cu grave încălcări de procedură şi insistă să voteze legi pentru hoți. Vom întreprinde toate măsurile pentru a-i face să înțeleagă că aşa nu merge. Am oprit a treia oară un vot hoțesc. O să-i blocăm şi nu ne vom opri”, a comentat deputatul PAS, Dumitru Alaiba.



Deputații intențonau să revină în sală pentru a vota și legile bugetare în prima lectură, dar, cel mai probabil, votul pe celelalte legi, care au stârnit furia opoziției, va fi amânat. Este vorba de un proiect care prevede scoaterea Serviciului de Informații și Securitate din subordinea Președinției și trecerea lui în subordinea Parlamentului; un pachet de legi care oferă drepturi extinse Autonomiei Găgăuze; precum și câteva proiecte prin care limbii ruse i se oferă statut special pe teritoriul Republicii Moldova. Un alt proiect se referă la anularea restricțiilor privind retransmiterea programelor propagandistice rusești pe teritoriul Moldovei.



Ca „tancul” prin lanul de porumb



Despre faptul că socialiștii pregătesc aceste proiecte se știa demult. Ele au apărut în spațiul public miercuri, fiind propuse, fără avize din partea Guvernului și a altor subdiviziuni, pentru ședința de joi a Parlamentului. Culmea, proiectul care prevede strămutarea Serviciului de Informații și Securitate din subordinea șefului statului sub oblăduirea Parlamentului nici nu a trecut prin Comisia parlamentară pentru securitatea statului. L-au introdus în ordinea de zi cu voturile deputaților PSRM și a unui grup de transfugi, care s-au unit cu deputații partidului Șor. Împreună, PSRM și acest grup autoproclamat „Pentru Moldova” au 54 de mandate din totalul de 101.



În spatele acestei combinații politice, Igor Dodon intenționează să controleze în continuare puterea după 24 decembrie, când va fi învestită, oficial, Maia Sandu la Președinție. Dodon urmează să preia oficial conducerea PSRM și, neavând nicio funcție oficială în stat, va încerca să controleze puterea după modelul predecesorului său Vladimir Plahotniuc – prin intermediul majorității parlamentare.



Maia Sandu și-a scos susținătorii în fața Parlamentului



Încercarea socialiștilor de a trage SIS în subordinea Parlamentului, după plecarea lui Igor Dodon de la Președinție, a determinat-o miercuri pe Maia Sandu să-și cheme susținătorii în stradă, în pofida pandemiei. Joi, aceștia s-au adunat în număr mare în fața Parlamentului, scandând aceleași lozinci ca pe vremea lui Plahotniuc: „Hoții!”, „La pușcărie!” și „Anticipate!”. După victoria obținută la alegerile prezidențiale, Maia Sandu și partidele de opoziție pledează febril pentru dizolvarea actualului parlament și declanșarea alegerilor parlamentare anticipate. Procedura pare însă imposibilă, în condițiile în care actualul premier, asumat de Igor Dodon, refuză să demisioneze, iar în Parlament, în jurul PSRM, s-a coagulat o majoritate informală din oportuniști și deputați cu dosare penale.



Socialiștii spun că rămânerea Serviciului de Informații și Securitate în subordinea Președinției, în condițiile în care acolo va ajunge, în câteva zile, Maia Sandu, este periculoasă, iar argumentul lor este că noul președinte are și cetățenie română. De partea cealaltă, deputații PAS susțin că, de fapt, Dodon se teme că Maia Sandu va afla, cu ajutorul SIS, cum a reactivat guvernarea Dodon schemele de contrabandă ale lui Plahotniuc, după luna noiembrie 2019, când a fost demis, cu voturile PSRM+PDM, guvernul pro-european condus de Sandu.



Potrivit fostului președinte al Curții Constituționale, Alexandru Tănase, decuplarea şefului statului de SIS, în mod clar, vine în contradicţie cu anumite principii constituţionale: „Serviciul de Informaţii şi Securitate rămâne a fi un instrument indispensabil al preşedintelui, fără de care șeful statului va avea ochii legaţi şi urechile astupate. (…) Încercarea socialiștilor de a acapara ostil SIS sau de a-l subordona politic - ceea ce se întâmplă, de fapt, prin acest proiect - nu exclude utilizarea acestui serviciu în alte scopuri”, a spus Tănase cu referire la riscul transformării SIS în poliţie politică.



Potrivit lui, proiectul de lege cu privire la transferarea Serviciului de Informații și Securitate din subordinea președintelui în cea a Parlamentului, dar și alte inițiative lansate de PSRM în ultimele zile, precum oferirea unui statut special limbii ruse, fac parte dintr-un scenariu de subminare politică a Republicii Moldova ca stat. „Nu cred că asistăm la o banală bulibășeală politicianistă unde un „președinte” care s-a supărat că a pierdut alegerile își ia cu sine SIS, împreună cu chiloții primei doamne, portretul lui Putin și conservele din beciurile reședinței de la Condrița. SIS nu-s chiloții primei doamne, portretul lui Putin și conservele din beciurile reședinței de la Condrița. Lucrurile sunt mult mai grave. De fapt, asistăm la o tentativă de capturare a unor instituții importante ale statului în scop subversiv”, consideră ex-președintele Curții Constituționale, Alexandru Tănase.



Pe greblele lui Plahotniuc



În 2016, după ce Igor Dodon a învins la prezidențiale, regimul Plahotniuc i-a luat din subordine Serviciul de Informații și Securitate. Acesta a migrat sub oblăduirea Parlamentului, după ce asimilase Serviciul de Protecţie şi Pază de Stat. Atunci, în decembrie 2016, decizia guvernării controlate de Plahotniuc îl nemulțumea pe proaspăt alesul președinte Igor Dodon.



Iată ce spunea Dodon despre aceasta, la 1 decembrie 2016: „Gândul că poporul a ales un președinte antioligarhic le dă fiori exponenților regimului. Frica de un președinte al poporului îi face să recurgă la acțiuni banditești pentru a fura din atribuțiile șefului statului. Proiectul de lege care prevede trecerea SPPS-ului în subordinea SIS-ului, iar SIS-ul în subordinea Parlamentului, trădează teama de un președinte puternic, pe care nu-l pot controla”.



La 18 iunie 2019, la scurt timp după ce Plahotniuc a pierdut puterea și a fugit din Moldova, deputații au decis trecerea Serviciului de Informații și Securitate, cu tot cu SPPS, în subordinea președintelui Republicii Moldova.



Iar după eșecul suferit de Dodon, pe 15 noiembrie, la alegerile prezidențiale, socialiștii s-au răzgândit. Vor ca Serviciul de Informații și Securitate să treacă înapoi în subordinea Parlamentului, ca pe vremea lui Plahotniuc, iar Serviciul de Protecţie şi Pază de Stat să treacă în subordinea Guvernului, care tot de socialiști este controlat. „Dodon, prin acțiunile lui, vrea să destabilizeze situația. Este o încercare de a-și pune la adăpost lucrurile mai puțin bune pe care le-a făcut de-a lungul mandatului, prin punerea SISi la dispoziția Parlamentului. N-o să-i reușească! El nu se gândește la instituții, ci la confortul lui", a comentat vicepreședintele PAS, Igor Grosu.



Matei Dobrovie: „Dodon încercă să dovedească Moscovei că poate fi folosit în continuare ca instrument în Moldova”



Și liderul democraților, Pavel Filip, care era prim-ministru sub guvernarea Plahotniuc, i-a recomandat joi lui Igor Dodon să nu repete greșelile făcute de Plahotniuc în încercarea de a se agăța de putere atunci când era clar că a pierdut-o. „Blocarea tribunei Parlamentului nu este cea mai populară metodă, dar este o metodă de exprimare democratică. PDM salută decizia deputaţilor PAS şi Platforma DA de a bloca tribuna, pentru că este unica soluţie de a stopa acest dezmăţ, a menționat Pavel Filip.



„Igor Dodon se răzbună pe cetățeni și încercă să dovedească Moscovei că poate fi folosit în continuare ca instrument de influență și presiune în Republica Moldova”. De această părere este deputatul român, Matei Dobrovie. Potrivit parlamentarului PNL, noua majoritate netransparentă și informală PSRM+Șor+Pentru Moldova a început un „asalt” în Parlament cu scopul de diviza societatea, de a continua jaful în instituțiile publice și de a goli de atribuții funcția de președinte al statului. „Este o completă iresponsabilitate ca, în plină pandemie, în loc să te ocupi de sănătatea publică - să iei deliberat măsuri care aruncă țara în haos total”, a comentat deputatul român. /DW. Vitalie Călugăreanu /