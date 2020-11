Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor sprijină companiile conduse de femei să-și promoveze produsele și serviciile pe pietele externe. În acest sens, sunt oferite granturi de până la 1 mil 649 000 lei pentru cele mai bune companii participante la un Concurs, organizat în cadrul Programului “Femei în Afaceri”. Astfel, 9 companii care au demonstrat potențial de export și inovare au semnat astăzi contracte de finanțare cu ODIMM în sumă totală de de 9, 9 milioane lei, ceea ce va favoriza investiții în economie de minim 17,4 mln lei. La concurs au aplicat 90 de companii, care au trecut printr-un proces de selctare complex și riguros.



Prezent la eveniment, ministrul Economiei și Infrastructurii, Anatol Usatîi, a felicitat femeile antreprenoare care au dat dovadă de ambiție și au dezvoltat afaceri cu potențial de creștere.



„Țara noastră are nevoie de antreprenori ca Dvs, de afaceri sustenabile și cu perspectivă. Ministerul Economiei și Infrastructurii va continua să susțină mediul antreprenorial, în special în rândul femeilor. Împreună putem construi o economie sănătoasă și prosperă”.



Iulia Costin, director general ODIMM, a afirmat faptul că prin acordarea acestor granturi mari înscriem o nouă filă în istoria suportului destinat ÎMM-urilor din Republica Moldova.



„Astăzi facem istorie prin primele granturi mari destinate antreprenoriatului feminin. A fost un concurs riguros ținând cont atât de suma grantului oferit cât și de numărul mare de candidate. Sunt sigură că antreprenoarele câștigătoare vor reuși cu succes să-și dezvolte cât mai curând proiectele investiționale promițătoare, iar produsele și serviciile lor să fie cât mai recunoscute la nivel internațional. De asemenea, sper ca acestea să fie un exemplu de urmat și pentru alte femei din Republica Moldova care gestionează afaceri”.



Din totalul celor 90 de aplicații la Concurs, 9 companii au demonstrat prin proiectele lor investiționale potențialul de inovație și export. Dintre acestea, 4 întreprinderi sunt orientate spre export, inclusiv substituirea importurilor, iar 5 afaceri planifică extinderea exporturilor. Totodată, vor fi create 65 de noi locuri de muncă, iar alte 371 vor fi menținute.



Din cele 9 întreprinderi, 7 își desfășoară activitatea în domeniul producerii (fabricarea articolelor vestimentare, fabricarea uleiurilor presate la rece și producerea făinii fără gluten, confecționarea susținătorilor plantari individualizați, producerea articolelor textile și accesorii, fabricarea produselor de panificație, fabricarea fursecurilor, producerea articolelor din metal); 1 este din domeniul agriculturii (cultivarea și procesarea pomușoarelor, în special goji); iar o companie prestează servicii IT (elaborarea și organizarea Programe instruire IT, evenimentelor tematice și acordarea consultanței în domeniul programării).



Suma totală a finanțărilor nerambursabile pentru cele 9 întreprinderi constituie 9,9 mln lei (9,2 mln lei pentru investiții, iar 0,65 mln lei – achiziționarea serviciilor de dezvoltare a afacerilor),



Componenta III ”Suport pentru companiile în creștere” din cadrul Programului „Femei în Afaceri”, este destinată companiilor active pe piață de mai mult de 2 ani, create și gestionate de femei și care planifică creșterea cifrei de afaceri și / sau a numărului angajaților în următoarele 18 luni, prin extinderea pieței de desfacere, export și inovare, cu maximizarea impactului în economie. Programul prevede acordarea granturilor în sumă maximă de 1 649 000 lei/ beneficiar, în bază de Concurs. Valoarea suportului financiar nerambursabil nu poate depăși 70% din valoarea totală a proiectului investițional. Granturile sunt oferite din bugetul de stat.