În cadrul ședinței de Guvern, Cabinetul de miniștri a aprobat Regulamentul privind modul de ținere a Sistemului Informațional „Registrul solurilor Republicii Moldova”. Scopul proiectului este de a crea o sursă unică, sistematizată, de informație spațială cu privire la evaluarea stării de calitate şi proprietăților solului. Sistemul reprezintă un serviciu de stat care va livra informație persoanelor fizice și juridice despre starea învelișului de sol, calitatea și proprietățile acestuia în urma cercetărilor pedologice. Totodată, vor fi elaborate hărți actualizate care vor reprezenta distribuirea geografică a diferitelor tipuri de sol pe teritoriul Republicii Moldova. Datele din Registru vor putea fi accesate pe www.geoportalinds.gov.md și www.soluri.md.



Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului a prezentat cabinetului de miniștri Programului de Dezvoltare a Horticulturii pentru anii 2021-2025 și a Planul de acțiuni pentru implementarea acestuia. Scopul Programului este de a spori competitivitatea și reziliența sectorului horticol prin creșterea valorii producției, îmbunătățirea accesului la piețe, accelerarea dezvoltării prin investiții și inovare, crearea locurilor de muncă în mediul rural ș.a. Pentru implementarea Programului, sunt necesare circa 11 milioane de lei, potrivit unui comunicat difuzat de guvern..

„Am toată convingerea că în spatele acestor indicatori stau analize profunde, întrucât în procesul de elaborare a acestui program am beneficiat de suportul partenerilor externi, inclusiv USAID, de aceea consider că acest Program este unul destul de realist pentru a fi implementat”, a precizat premierul Ion Chicu.



Guvernul a aprobat proiectul de ratificare a Amendamentului nr.2 la Acordul de finanțare dintre Republica Moldova şi Asociația Internațională pentru Dezvoltare, precum și a Amendamentului nr.2 la Acordul de împrumut dintre Republica Moldova şi Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare în vederea realizării Proiectului de modernizare a administrării fiscale (TAMP), semnate la 28 iunie 2016. Proiectul are ca scop extinderea obiectivelor inițiale pentru a sprijini Guvernul în implementarea măsurilor de suport pentru mediul de afaceri și menținerea nivelului de ocupare al forței de muncă în contextul pandemiei COVID-19. În acest sens, restructurarea componentelor proiectului va contribui la implementarea celor două programe de susținere a activității de întreprinzător: Mecanismul de subvenționare a plăților salariale și Programul de rambursare a TVA.

„Mulțumesc colegilor de la Grupul Băncii Mondiale care au manifestat o flexibilitate de apreciat în elaborarea acestui proiect, în schimbarea destinației și obiectivelor. Cu această abordare, banii destinați pentru Ministerul Finanțelor vor fi alocați pentru statul nostru ca să răspundă mai eficient provocărilor pandemiei. Ne vor fi foarte utili acești bani, mulțumim Băncii Mondiale”, a spus Ion Chicu.

Bugetul proiectului rămâne neschimbat, însă se reprogramează suma de 15 milioane de dolari din finanţarea iniţială a Băncii conform componentei noi incluse în proiect.



În finalul ședinței, prim-ministrul a făcut un apel către membrii Guvernului pentru a se mobiliza în următoarele săptămâni, când trebuie aprobată politica bugetar-fiscală în Guvern și în Parlament, precum și cele 3 proiecte de Legi ale bugetelor anuale.

„Noi vom examina și sper că vom aproba la Guvern aceste proiecte la ședința Guvernului din 2 decembrie, astfel ca să le putem remite în Parlament și pe parcursul lunii decembrie să reușim să le promovăm în Parlament, astfel încât Republica Moldova să intre în anul 2021 cu actele în regulă, adică cu bugetele aprobate. Astfel, rog colegii să depună tot efortul în acest sens. Toate proiectele prioritare trebuie aprobate în această perioadă, inclusiv Strategia de Reformare a Justiției”, a conchis premierul.