Antreprenorii din Republica Moldova vor fi ghidați în inițierea și dezvoltarea afacerilor, precum și în accesarea resurselor financiare. ODIMM, prin intermediul Proiectului „Consilierea Guvernului Republicii Moldova în politici economice”, implementat de GIZ Moldova, a lansat Ghidul Resurselor Financiare pentru IMM-uri și Start-up-uri în cadrul unui eveniment online desfășurat astăzi. Acesta include informații utile și practice despre toate tipurile de suport în afaceri disponibile în țara noastră, începând de la finanțări nerambursabile până la servicii de consultanță, mentorat şi instruire antreprenorială.



Datele Biroului Național de Statistică arată că în prezent, ÎMM-urile reprezintă 98,6% din totalul întreprinderilor din Republica Moldova, iar numărul de angajați în cadrul acestora este de 61,6 % din totalul forței de muncă din țară. Noul Ghid are scopul de a menține și a spori numărul întreprinderilor, precum și numărul de angajați, care ulterior, vor contribui la creșterea economică a țării. Broșura conține o descriere detaliată despre primii pași pentru deschiderea unei afaceri, taxe și impozite, planificare, atragerea investițiilor, resurse financiare, granturi, credite.



Iuliana Drăgălin, secretar de stat în cadrul Ministerului Economiei și Infrastructurii a reiterat importanța sprijinului informativ pentru companiile autohtone.



„Ghidul lansat astăzi este o resursă foarte importantă pentru antreprenorii din Republica Moldova. Am luat în considerație solicitările și opiniile antreprenorilor, astfel informația prezentată este accesibilă, clară și extrem de utilă”.



Potrivit directorului general ODIMM, Iulia Costin, o asemenea inițiativă este vitală pentru mediul de afaceri autohton și reprezintă un sprijin important pentru ÎMM-urile din Republica Moldova.



“Ghidul de finanțare pentru IMM-uri şi start-up-uri este o introducere în lumea afacerilor şi o călăuză în dezvoltarea propriei întreprinderi. Ne dorim să construim o comunitate de antreprenori puternică, competentă, temeinică şi îndrăzneață pentru relansarea economiei şi creşterea bunăstării generale a țării. Cunoaştem cât de acută este problema lipsei de fonduri pentru inițierea afacerilor în Moldova şi avem convingerea că acest Ghid va fi de mare ajutor antreprenorilor existenți şi aspiranți din țara noastră”.



Noua inițiativă de suport are menirea de a oferi o educație financiară mai eficientă antreprenorilor și viitorilor antreprenori, precum și de a le asigura accesul la resursele de finanțare actuale.



Thomas Foerch, managerul proiectului „Consilierea Guvernului Republicii Moldova in politici economice“ GIZ, și-a exprimat încrederea că acest instrument este unul informativ și va ajuta la menținerea succesului unei afaceri.



“Accesul la resursele financiare nu este singura, dar fără îndoială reprezintă una dintre provocările majore pentru IMM-uri și start-up-uri atât nivel mondial cât și în Republica Moldova. Sprijinul orientat pentru această categorie de întreprinderi ar spori contribuția lor la creșterea economică generală și bunăstare. Obiectivul nostru în elaborarea acestui manual a fost de a-l face accesibil și incluziv, astfel încât aspectele financiare complicate să fie ușor de înțeles și perceput de către persoanele fără educație specializată și, în special, de persoanele din grupuri vulnerabile, care doresc să înceapă și să își dezvolte afacerile”.



“Ghidul Resurselor Financiare pentru IMM-uri și Start-up-uri” este elaborat la solicitarea ODIMM și publicat prin intermediul Proiectului „Consilierea Guvernului Republicii Moldova în politici economice”, implementat de GIZ Moldova cu suportul financiar al Ministerului Federal pentru Cooperare Economică şi Dezvoltare al Germaniei (BMZ) şi al Agenției Elvețiene pentru Dezvoltare şi Cooperare (SDC).



Ghidul poate fi accesat aici: https://bit.ly/3lRGvbT