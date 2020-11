Primăria municipiului Chișinău informează că în contextul Zilei Naționale a Tineretului, marcată anual în a II-a duminică a lunii noiembrie, Direcția generală educație, tineret și sport a pregătit un program de activități cognitiv-distractive, cu implicarea a cca 300 de persoane, care are drept scop sporirea activismului civic și a participării tinerilor în procesul de luare a deciziilor.



Programul prevede, de asemenea, activități referitoare la valorificarea potențialului creativ al tinerilor, precum și oportunități de petrecere a timpului liber prin activități non-formale.



Activitățile sunt organizate de Centrul municipal de tineret Chișinău, din subordinea Direcției educație, tineret și sport, cu implicarea unui șir de ONG-uri, consilii locale de tineret și instituții publice.



Primarul general, Ion Ceban, a adresat astăzi un mesaj de felicitare acestei categorii de cetățenii, în cadrul ședinței operative, menționând că în echipa sa de la Primărie are mulți tineri care au fost selectați pentru că sunt energici, capabili să creeze lucruri frumoase, dar și experimentați, deci buni specialiști. „Am încredere în tinerii de astăzi deoarece îi consider capabili de a schimba viziunea asupra lucrurilor. Urez tuturor succese", a declarat edilul.



Totodată, Ion Ceban a ținut să atenționeze organizatorii evenimentelor pentru tineri, privind respectarea normelor de protecție pentru prevenirea infecției COVID-19.