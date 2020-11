Guvernatorul Băncii Naționale a Moldovei, Octavian Armașu, a participat la cea de-a 44-a ședință a Clubului Guvernatorilor Băncilor Centrale din Asia Centrală, Bazinul Mării Negre și Balcani, desfășurată de această data în format on-line, ținând cont de criza pandemică extinsă la nivel global.



Situația sanitară existentă a accentuat necesitatea de a aborda problematica referitoare la dezvoltarea economică și financiară în regiune, dar și în lume ca o provocare majoră ce necesită confluența eforturilor autorităților monetare pentru a face față crizei.



Potrivit BNM, oficialii au făcut schimb de idei, în baza expertizelor locale, punând în discuție subiecte de interes comun precum: stabilitatea financiară și supravegherea macroprudențială în țările cu piețe emergente, aspecte de finanțare, promovarea politicii monetare și particularități de decizie în acest sens, măsurile întreprinse de băncile centrale și identificarea soluțiilor optime în realizarea atribuțiilor pe timp de pandemie și impactul respectiv etc.



„Este important să valorificăm această platformă de discuție și oportunitate de colaborare regională în domeniul financiar-bancar pentru a menține o orientare profesională, sigură și bazată pe cele mai bune practici care să ne dea o viziune optimă asupra fenomenelor financiare în actuala criză”, consideră guvernatorul Băncii Naționale, Octavian Armașu.



Clubul Guvernatorilor Băncilor Centrale din Asia Centrală, Bazinul Mării Negre și Balcani a fost înființat la 1 mai 1998, când Banca Națională a Moldovei a devenit membru-fondator, alături de alte bănci centrale. Activitatea acestui for internațional are drept scop eficientizarea cooperării reciproce în domeniul financiar-bancar a țărilor din spațiul respectiv. În anul 2014, Republica Moldova a găzduit cea de-a 32-a ședință a clubului.