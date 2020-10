Procesul de digitalizare a Republicii Moldova în contextul crizei pandemice a fost prezentat, astăzi, de secretarul de stat al Ministerului Economiei și Infrastructurii, Vitalie Tarlev, la Forumul regional pentru Europa al Uniunii Internaționale în Telecomunicații.



În cadrul Forumului s-a discutat despre importanța impulsionării procesului de digitalizare, în special în contextul crizei pandemice, pe toate sectoarele cheie și atenuarea impactului economic prin intermediul tehnologiilor noi și a inovației digitale. La Forumul regional al Uniunii Internaționale în Telecomunicații au fost împărtășite bunele practici ale mai multor țări privind dezvoltarea sectorului tehnologiei informației și promovarea inovației digitale în diverse sectoare ale societăț



Secretarul de stat, Vitalie Tarlev, în cadrul sesiunii de nivel înalt la subiectul „Bune practici pentru accelerarea dezvoltării ecosistemului și transformării digitale”, a vorbit despre experiența creării primului parc virtual IT – „Moldova IT Park” și impactul economic al acestuia.



Potrivit lui Vitalie Tarlev, la aproape trei ani de la lansarea parcului IT, companiile rezidente au realizat investiții majore în inovație digitală și au schimbat structura economiei naționale. Succesul înregistrat se datorează legislației privind parcurile IT, modelul unic fiscal și de administrare a afacerilor, multitudinii de programe și proiecte pro-IT, finanțate din diverse surse, precum și infrastructurii de comunicații electronice moderne din țară.



În pofida pandemiei, volumul investițiilor și al activității economice în primul semestru al anului 2020 în sectorul IT și comunicații a crescut considerabil. Recent numărul rezidenților Moldova IT Park a depășit cifra de 600 de companii, dintre care circa 100 companii au aderat la parcul IT pe parcursul anului 2020.



De asemenea, secretarul de stat a prezentat acțiunile Republicii Moldova în procesul de digitalizare în contextul pandemiei COVID-19. Vitalie Tarlev a menționat că autoritățile, împreună cu asociațiile de business, companiile IT și partenerii externi, lucrează intens la implementarea acțiunilor incluse în Foaia de parcurs pentru digitizarea economiei naționale și dezvoltare a comerțului electronic.



Potrivit secretarului de stat, comunitatea IT din țară este una foarte competitivă și poate oferi soluțiile tehnologice necesare întregii comunități de business. În același timp, consumatorul este familiarizat cu soluțiile digitale și peste 75% din populație folosește internetul, atât la rețele de fibră optică, cât și la internetul mobil: peste 98% de localitățile din țară au prezență la punct fix de acces la fibră optică și peste 98% este acoperirea localităților cu internet mobil de înaltă capacitate.



Forumul regional pentru Europa a fost organizat în perioada 26-29 octombrie, în cadrul căruia au participat peste 80 de experți din domeniu, astfel aceștia s-au familiarizat cu noi instrumente și abordări privind transformarea digitală, anunță un comunicat al Ministerului Economiei și Infrastructurii.