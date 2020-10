Prim-ministrul Ion Chicu a participat la Forumul internațional „Invest Găgăuzia 2020”, organizat la Comrat, în perioada 23-24 octombrie. Evenimentul este la a șasea ediție și s-a desfășurat cu participarea bașcanului UTA Găgăuzia, Irina Vlah, miniștri, reprezentanți ai corpului diplomatic și antreprenori. Misiunea Forumului este de a atrage investiții în UTA Găgăuzia, orientate spre dezvoltarea regiunii.



În discursul său, premierul a menționat că în pofida dificultăților cu care se confruntă țara noastră și întreaga lume din cauza pandemiei – Republica Moldova și UTA Găgăuzia renasc, întrucât se fac investiții masive în infrastructură și sunt lansate zeci de șantiere de cosntrucție. Doar în acest an, s-au alocat 220 milioane de lei pentru construcția drumurilor în regiunea de sud pe o distanță de 105 km.



„Aceste eforturi, investitii sunt în primul rând un raspuns la această provocare și instrumentul principal al Guvernului pentru a susține economia. Sunt investiții masive în infrastructură, cheltuieli substanțiale și pe partea socială, astfel încât economia să se poată dezvolta, iar statul sa acorde suport prin acțiuni concrete. Dezvoltarea infrastructurii este condiția de bază pentru atragerea investitorilor străini în țara noastră”, a declarat Chicu.



De asemenea, prim-ministrul a enumerat avantajele țării noastre pentru investitori, menționând situația financiar-bancară ”sănătoasă” (Moldova are o rată mică de împrumut a statului), finalizarea cu succes a Programului cu Fondul Monetar Internațional, ceea ce reprezintă un criteriu solid pentru comunitatea externă: „Suntem la etapa finală de încheiere a unui nou program cu FMI. Avem toată încrederea din partea partenerilor de dezvoltare și sub acest aspect”.



Un alt avantaj reprezintă programul ambițios de industrializare a țării, fiind lansată în acest an dezvoltarea a 18 platforme industriale multifuncționale în diverse raioane.



Bașcanul Irina Vlah a spus că UTA Găgăuzia este o regiune dinamică și deschisă pentru afaceri cu parteneri din întreaga lume. Autonomia a investit în ultimii doi ani în dezvoltarea zonelor economice libere cca 4,5 milioane de dolari, fiind create peste 1500 de locuri de muncă: „Atragem investiții și dezvoltăm zonele economice, creăm hub-uri industriale, dezvoltăm infrastructura socială, școli, grădinițe și instituții medicale, dezvoltăm rețele de apeducte și gazoducte, contruim drumuri și poduri, învățăm să digitalizăm procesele. Toate acestea le realizăm împreună cu Guvernul Republicii Moldova și cu partenerii noștri”.



Premierul a remarcat rolul autorităților publice locale în dezvoltarea regiunii și a apreciat spiritul de inițiativă și profesionalismul acestora. De asemenea, a exprimat mulțumiri partenerilor externi de dezvoltare care susțin continuu țara noastră.



Prezent la eveniment, Ambasadorului Turciei în Moldova, Gürol Sökmensüer, a remarcat progresul înregistrat de țara noastră în ultima perioadă, subliniind că Turcia este un important partener al țării noastre: „Vom continua să aducem aportul necesar pentru intensificarea relațiilor bilaterale și comerciale”.



În anul 2019, exporturile UTA Gagauzia au constituit cca 2 miliarde de lei sau 5,6% din volumul total al mărfurilor exportate din Moldova. 54% dintre acestea au fost exportate în statele Uniunii Europene de către 1837 de companii. „Vom susține în continuare dezvoltarea socio-economică a Republicii Moldova, inclusiv în regiunea găgăuză. Comisia Europeană a acordat Republicii Moldova asistență în valoare de 87 de milioane de euro pentru depășirea consecințelor de lungă durată provocate de criza epidemiologică, pentru ca toate proiectele de infrastructură și reformele începute să fie finalizate cu succes”, a declarat Ambasadorul Uniunii Europene, Peter Michalko, în cadrul unui mesaj video din timpul evenimentului, potrivit unui comunicat difuzat de guvern.