Accesul la infrastructura modernă de irigare și modelele de agricultură cu valoare adăugată au determinat fermierii din aria celor 10 sisteme de irigare reabilitate cu fondurile Guvernului SUA să investească în culturi agricole profitabile. Potrivit reprezentanților Asociațiilor Utilizatorilor de Apă pentru Irigare (AUAI), de regulă, agricultorii cu acces la irigare pledează pentru plantarea livezilor și viilor intensive, înființarea plantațiilor de pomușoare, producerea legumelor etc.



Avantajele producerii culturilor cu valoare adăugată sunt printre condițiile care au contribuit în ultimii cinci ani la triplarea suprafețelor irigate în aria celor 10 sisteme de irigare. Potrivit AUAI, cele mai mari creșteri de suprafețe irigate se atestă în aria sistemelor de irigare Blindești - de la 1 ha în 2016 la 181 ha în 2020, Coșnița – de la 248 ha la 1058 ha, Grozești - de la 115 ha la 467 ha etc. Cât privește investițiile agriculturilor în culturi profitabile, spre finele anului 2020, de exemplu, în aria sistemului de irigare Roșcani sunt deja peste 130 de hectare de plantații multianuale (vii, livezi și plantații cu căpșun) comparativ cu câteva zeci de hectare de acum patru ani, sau în aria sistemului de irigare Grozești către sfârșitul anului curent vor fi deja plantate circa 90 de hectare de plantații multianuale, deși acum 4 ani fermierii produceau preponderent culturi de câmp și legume.



Totodată, Guvernul SUA, prin intermediul proiectului USAID Agricultura Performantă în Moldova, continuă să ajute fermierii din aria sistemelor de irigare reabilitate să valorifice accesul la apă, prin acordarea de granturi în valoare circa 6,8 milioane de lei pentru implementarea promovarea tehnologiilor inovative de producere și post-recoltă, procurarea echipamentelor mici de irigare etc.



Vladimir Varvarici, inginerul AUAI Agroacvila, a declarant că sistemul de irigare Roșcani, administrat de AUAI Agroacvila are capacitate de irigare a circa 800 de hectare. Dacă în 2016 erau irigate doar 196 de hectare, în acest an suprafața irigată s-a majorat cu 99 la sută. Totodată, mai mulți agricultori decid să își strămute afacerile în zonele cu infrastructură de irigare și investesc în plantații profitabile de măr, cireș, prun, căpșun, struguri de masă, sau să producă legume care le permit să obțină câte două recolte pe an datorită accesului la apă, explică Vladimir Varvarici. Însă în condițiile de secetă din anul 2020 au fost irigate și culturile de câmp, asigurând fermierii cu recolte înalte.



Dereck Hogan, ambasadorul SUA în Moldova, și-a exprimat mândria pentru sprijinul atât de necesar agricultorilor din RM acordat de poporul american pentru reabilitarea a 10 sisteme centralizate de irigare. Potrivit Ambasadorul Hogan, astfel de investiții motivează locuitorii din sate să rămână în Moldova și să dezvolte afaceri agricole acasă. Aceasta contribuie nu doar la menținerea oamenilor capabili și cu inițiativă în țară, dar și la reducerea efectelor negative asupra productivității agricole.



Potrivit AUAI, extinderea suprafețelor irigate în cadrul sistemului de irigare pe care îl administrează se datorează inclusiv modelelor dezvoltate cu ajutorul partenerilor de dezvoltare, inclusiv a granturile și creditelor preferențiale oferite pentru procurarea unor echipamente mici de irigare care facilitează accesul la apă pentru gospodăriile agricole mici. Rezultatele obținute de unii fermierii demonstrează că agricultura poate fi profitabilă dacă sunt aplicate tehnologii moderne și se utilizează irigarea.

Guvernul SUA a investit în perioada anilor 2010-2015 circa 80 de milioane de dolari pentru reabilitarea a 10 sisteme de irigare (6 sisteme de irigare pe Nistru: Criuleni, Lopatna, Jora de Jos, Puhăceni, Roşcani şi Coşniţa și 4 sisteme de irigare pe Prut: Blindești, Grozești, Leova și Chircani-Zîrnești). Cele 10 sisteme permit irigarea a 15 mii de hectare,se arată într-un comunicat.