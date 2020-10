Comisia Electorală Centrală a precizat condițiile particulare care reglementează exercitarea dreptului de vot la alegerile prezidențiale din 1 noiembrie 2020.



Astfel, alegătorii fără înregistrare la domiciliu și/sau cu reședința expirată vor putea vota fiind înscriși în lista electorală suplimentară. Această categorie de alegători are obligația de a completa și de a semna o declarație pe propria răspundere privind abținerea de la votarea multiplă.



În cazul în care alegătorul are și domiciliu, și reședință, în perioada valabilității reședinței, acesta votează în localitatea în care își are reședința.



Cetățenii, care în ziua votării se află în spitale, stațiuni balneare, case de odihnă, amplasate în altă localitate decât locul permanent de trai, pot vota fiind incluși în listele electorale suplimentare, iar dacă instituțiile menționate se află pe același sector cu domiciliul/reședința lor ei vor fi incluși în listele pentru votarea la locul aflării.



Persoanele deținute pe baza unui mandat de arest până la pronunțarea sentinței judecătorești, persoanele condamnate la închisoare (privațiune de libertate) a căror sentință nu este definitivă, cele care execută o sancțiune contravențională sub formă de arest, persoanele condamnate la închisoare (privațiune de libertate) prin hotărâre judecătorească definitivă, aflate în instituțiile penitenciare, vor vota fiind incluse în listele electorale suplimentare sau, după caz, în listele pentru votarea la locul aflării.



Persoanele în privința cărora este aplicată măsura preventivă sub formă de arest la domiciliu pot vota la locul aflării prin intermediul urnei mobile, cu informarea biroului electoral al secției de votare din perimetrul respectiv și organelor care exercită controlul respectării măsurii preventive.



Cât privește persoanele care își satisfac serviciul militar, acestea pot vota la secția de votare din localitatea în care este dislocată unitatea militară.