Proiectul Învățământul Superior din Moldova a fost lansat astăzi, 16 septembrie, în cadrul primei ședințe, cu participarea ministrului Educației, Culturii și Cercetării Igor Șarov, secretarului general al ministerului Anatolie Topală și a membrilor echipei de implementare din cadrul proiectului și ministerului, după ce ieri Banca Mondială a confirmat că au fost îndeplinite condițiile de intrare în vigoare a Acordului de Finanțare și proiectul a devenit efectiv.



Proiectul Învățământul Superior din Moldova prevede intervenții sistemice în domeniile îmbunătățirii calității, finanțării și managementului învățământului superior, precum și un program specific care urmează a fi implementat în instituțiile de învățământ superior și colegiile pedagogice selectate în vederea abordării unora dintre cele mai urgente necesități în materie de orientare spre piața muncii.

Potrivit Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, la ședința de inaugurare au fost trasate primele obiective, care necesită a fi inițiate până la sfârșitul acestui an, printre care: demararea procesului de elaborare a standardelor de calificare pentru cele trei cicluri de studii superioare licență, master și doctorat, digitalizarea documentelor de studii eliberate până în 2008, elaborarea sistemului informațional de management în învățământul superior, asistența tehnică pentru procesul de acreditare la programe de master și doctorat, inclusiv școli doctorale, pilotarea și ajustarea noului mecanism de finanțare, lansarea concursului de proiecte pentru învățământul superior, etc.



Ministrul Igor Șarov a precizat că reforma învățământului superior este una dintre prioritățile ministerului, iar calitatea studiilor necesită îmbunătățire: „Cred în reușita acestui demers. Este unicul proiect în învățământul superior aprobat de Banca Mondială. Consider că primele obiective au fost stabilite în mod pragmatic și e necesar să purcedem într-un timp cât mai scurt la implementare.”



Și Anatolie Topală i-a felicitat pe toți cei care au participat la pregătirea acestui proiect și i-a încurajat să formeze o echipă consolidată pentru ca proiectul să fie realizat cu succes: „Trebuie să asigurăm o planificare bună a activităților care să permită realizarea cu succes a obiectivelor propuse, iar în rezultat să consolidăm capacitatea universităților pentru a crește calitatea studiilor”.



Proiectul Învățământul Superior din Moldova va fi implementat în perioada 2020-2025, valoarea creditului acordat de Banca Mondială pentru realizarea acestuia fiind de 35,7 mln. de euro. Scopul proiectului este îmbunătățirea orientării spre piața muncii a instituțiilor de învățământ superior și îmbunătățirea mecanismelor de asigurare a calității.