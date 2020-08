Începând cu această săptămână, toate școlile din Republica Moldova vor primi dezinfectanți și materiale de igienă oferite de UNICEF cu sprijinul financiar din partea USAID.



Peste 68.000 de litri de săpun lichid, 454.000 de bucăți de săpun solid și peste 136.000 de litri de dezinfectant lichid pentru mâini vor fi livrate școlilor și grădinițelor din țară. În total, peste 2.600 de instituții de învățământ, care includ aproape 23 de mii de clase și grupe vor beneficia de aceste produse, care vor satisface necesitățile pentru o perioadă de trei luni.



Produsele de igienă vor fi livrate în două tranșe. Circa o treime din întreaga cantitate va ajunge în școli și grădinițe până la 28 august, iar restul - pana la finele lunii septembrie.



„Cele mai importante și eficiente modalități de a preveni răspândirea virusului este spălarea frecventă pe mâini cu apă și săpun și menținerea distanței de 1,5 metri față de alte persoane”, spune Angela Capcelea, coordonatoarea programelor de sănătate UNICEF Moldova.



„Prioritatea UNICEF este să ne asigurăm că fiecare copil are acces la educație de calitate. În perioada pandemiei de COVID-19, este de o importanță majoră limitarea expunerii copiilor la virus și asigurarea că școala este un spațiu sigur ”, a declarat Desiree Jongsma, Reprezentantă de Țară UNICEF în Moldova.



„Ministerul Educației, Culturii și Cercetării are ca deziderat în acțiunile sale asigurarea sănătății copiilor/elevilor și cadrelor didactice în noul an de studii. Exprim gratitudine partenerilor noștri UNICEF și USAID pentru suportul oferit instituțiilor de învățământ din țară prin asigurarea cu dezinfectanți și produse de igienă atât de necesare contextului în care ne aflăm”, a afirmat ministrul Educației, Culturii și Cercetării, Igor Șarov.



În prezent, reprezentanții a 31 organe locale de specialitate din domeniul învățământului au recepționat produsele de dezinfectare și igienă. Până la data de 28 august, în toate direcțiile raionale de învățământ vor fi distribuite produsele de igienă de primă necesitate și dezinfectanți.



Donația face parte din Programul de prevenire și răspuns la COVID-19, finanțat de Agenția Statelor Unite pentru Asistență Internațională (USAID) și implementat de UNICEF Moldova. Proiectul face parte din asistența de 2,2 milioane USD oferită de Guvernul SUA, prin intermediul USAID, pentru a stopa răspândirea COVID-19 în Moldova.