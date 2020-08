La Guvern a avut loc ședința Consiliului Național pentru Protecția Drepturilor Copilului (CNPDC) în regim on-line, prezidată de prim-ministrul Ion Chicu. Prioritate pe agendă a avut subiectul asigurării dreptului copilului la educație, în contextul pandemiei generate de COVID-19.



”In câteva zile urmează să înceapă un nou an școlar. Noi, membrii acestui for, dar și părinții tuturor copiilor suntem preocupați de modul în care va fi organizat procesul educațional în continuare. CNESP a decis reluarea studiilor începând cu 1 septembrie, cu respectarea unor instrucțiuni sanitare clare. Din păcate, situația epidemiologică este precară, așa că vom avea de confruntat o perioadă destul de complicată”, a menționat Ion Chicu în debutul ședinței.



La solicitarea premierului, responsabilii din cadrul ministerelor de resort au prezentat un set de măsuri întreprinse pentru inițierea noului an academic 2020/21 în condiții de siguranță pentru toate treptele de învățământ. Astfel, cca 95 % din instituțiile de învățământ au fost deja dotate cu termometre și produse de dezinfectare. Restul vor primi produsele necesare pe parcursul următoarelor zile. Ministra Viorica Dumbrăveanu a menționat că actualmente au loc instruirile persoanelor care vor efectua triajul zilnic al elevilor și profesorilor, în cazul instituțiilor care se confruntă cu criza personalului medical sau lipsa acestuia.



În noul an academic elevii vor fi asistați de cadrele didactice pentru însușirea deplină a materialului, conform planurilor individualizate. În aceste condiții, vor fi făcute excepții pentru majorarea normei didactice admisibile (27 de ore pe săptămână). În context, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării a realizat acțiuni pentru pregătirea sistemul educațional de continuarea activităilor la distanță, precum alfabetizarea digitală a cca 72% din cadrele didactice, informarea privind aplicarea pe scară largă a noilor instrumente digitale printre care catalogul electronic și diverse platfome educaționale.



Un alt subiect de interes sporit îl prezintă prevenirea și combaterea fenomenului criminalității în rândul grupurilor vulnerabile, în special al minorilor. Printre măsurile prevăzute de un noul Program elaborat de Guvern în acest sens, se numără creșterea graduală a siguranței și securității copiilor în instuțiile de învățământ prin dotarea cu sisteme de securitate, elaborarea mecanismelor de raportare a situaților de risc, perfecționarea cadrului normativ, îmbunătățirea colaborării instituțiilor de invățământ cu orgenele de ordine publică, asigurarea unei infrastructuri anti-infracționale, asigurarea marcajelor rutiere în zonele adiacente instituțiilor de învățământ, potrivit unui comunicat difuzat de guvern.



Avînd în vedere că în ultima perioadă copiii petrec foarte mult timp în spațiul virtual, șeful Executivului a solicitat autorităților publice centrale de specialitate, să atragă atenție deosebită subiectului siguanței copiilor în mediul online. Măsurile menite să sporească siguranța copiilor în mediul online urmează a fi dezbătute de membrii Consiliului Național pentru Protecția Drepturilor Copilului în cadrul următoarei ședințe.