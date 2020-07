Raportul de evaluare a activității „Moldova IT Park” în anul 2019 a fost prezentat astăzi, 7 iulie, de către Secretarul de stat, Vitalie Tarlev, în cadrul unui briefing organizat la Ministerul Economiei și Infrastructurii.



Potrivit Secretarului de stat, în anul 2019 industria IT din Republica Moldova a realizat o creștere semnificativă, rezultatele înregistrate depășind cu mult așteptările. Astfel, la sfârșitul anului 2019 „Moldova IT Park” număra 525 de companii rezidente, în creștere cu 55% față de începutul aceluiași an.



De asemenea, în 2019 rezidenții „Moldova IT Park” angajau peste 9700 de persoane cu un salariu mediu lunar de circa 29 800 lei, cu 22% mai mare decât în 2018 și de 2,5 ori mai mult comparativ cu 2017 – perioada de până la crearea Moldova IT Park. În parc, pe parcursul anului 2019, au activat 133 de companii străine și 223 de companii locale nou create, iar venitul din vânzări a constituit 3.69 mlrd lei, fiind cu 1.42 mlrd lei sau cu 64% mai mare față de anul 2018.



Printre principalele activități desfășurate de rezidenți se numără realizarea softurilor la comandă (50%), consultanță IT (30%), analiza datelor (9% ), editarea jocurilor de calculator (7%) și a altor activități de cercetare și dezvoltare IT (5%).



Dinamica pozitivă a vânzărilor rezidenților a avut un impact major asupra încasărilor la bugetul public național. Rezidenții „Moldova IT Park” au achitat pe parcursul anului 2019 impozite și taxe în valoare totală de 403.2 mln lei, în creștere cu 19% față de anul 2018. Totodată, a fost generat efect colateral asupra economiei - cheltuieli din venituri salariale ale angajaților rezidenților parcului IT, care au constituit aproximativ 2.5 mlrd lei, ceea ce a rezultat în taxe și venituri la bugetul de stat în valoare de circa 500 mln lei pe parcursul anului 2019.



„Ministerul Economiei și Infrastructurii are în obiectivele sale consolidarea legislației privind parcurile IT și multiplicarea efectelor inovației IT asupra altor sectoare ale economiei naționale. La moment, venim cu o serie de inovații care ar sprijini acest model și ar crea noi rezerve de dezvoltare. În acest sens, promovăm un proiect de lege care prevede crearea unui Fond de susținere a inovațiilor digitale și start-up-urilor tehnologice, dar și creșterea cotei venitului asigurat al angajaților rezidenților parcului”, a declarat Vitalie Tarlev.



„Moldova IT Park” este primul parc IT din Republica Moldova, lansat la 1 ianuarie 2018, cu un impozit unic de 7% din venitul din vânzări și interacțiune simplificată cu autoritățile statului, care a făcut ca Moldova să dispună actualmente de cea mai atractivă și competitivă ofertă fiscală pentru industria IT la nivelul Europei Centrale și de Est. În 2019 „Moldova IT Park” a fost recunoscut de Uniunea Internațională în Telecomunicații drept una din cele mai bune practici globale în promovarea și dezvoltarea ecosistemului IT, anunță un comunicat al Ministerului Economiei și Infrastructurii.