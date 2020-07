Terenul din Telenești are o suprafață de 10 ha și este în proprietate publică a statului. Evaluările specialiștilor arată că pentru aducerea infrastructurilor de alimentare cu energie electrică, gaze naturale, apă și canalizare până la teren sunt necesare cca 1,63 milioane lei.



Terenul din Sîngerei are o suprafață de 7 ha și e amplasat în vecinătatea imediată a drumului republican R14. Pentru aducerea infrastructurilor sunt necesare investiții de cca 318 mii lei.



Guvernul planifică să creeze 16 PIM în raioanele țării. Industrializarea raioanelor are obiectivul de a crea locuri de muncă atractive și stabile, care să ofere posibilitatea de creștere profesională pentru specialiști, în special pentru tineri. În prezent, cea mai mare parte a producției industriale este concentrată în municipiul Chișinău - 54% și Bălți - 12%, anunță un comunicat al Executivului.



Prim-ministrul Chicu a vorbit despre Platformele Industriale Multifuncționale în contextul dezvoltării regionale și stoparea plecării tinerilor din țară: ”Ideea creării platformelor industriale e foarte bună. Este o soluție pentru problemele vechi ale Moldovei – lipsa locurilor de muncă stabile și calitative, și plecarea oamenilor. Dacă exista deschidere din partea populației și dorință din partea autorităților, investitorii vin. Noi avem și deschidere și dorință. Am alocat 50 milioane lei pentru amenajarea terenurilor și pregătirea lor pentru a le transmite în folosință investitorilor. Ne vom mișca repede pe această direcție.”