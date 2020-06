Datele statistice despre evoluţia pieţei serviciilor de telefonie mobilă, în primul trimestru al anului 2020, agregate de Agenția Națională pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației (ANRCETI), arată că în această perioadă, volumul traficului de voce în rețelele mobile s-a majorat, comparativ cu perioada similară a anului trecut, cu 2,4% și a însumat peste 1,5 mld. minute, volumul total al vânzărilor pe acest segment de piață a crescut, cu 0,7% și a alcătuit 746,4 mil. lei, iar numărul total al utilizatorilor acestor servicii a scăzut, față de sfârșitul anului 2019, cu 1,7% și a totalizat circa 4,4 mil.



Potrivit datelor prezentate ANRCETI de către cei trei furnizori de servicii de comunicaţii mobile (Orange Moldova, Moldcell şi Moldtelecom - Unite), creșterea volumului total al vânzărilor se datorează majorării traficului direcționat către alte rețele mobile - de 14,4%, totalizând circa 307 mil. min. și al traficului generat în rețele proprii, care a crescut cu 0,4%, alcătuind 1,1 mld. min. Urmare a acestei evoluții, traficul mediu lunar per utilizator (MoU) a crescut, în comparație cu aceiași perioadă a anului trecut, cu 3,8% și a ajuns la 278 minute (patru ore și 38 minute), iar durata medie a unui apel a fost de 2 min. În primul trimestru al anului curent, un utilizator deservit de compania Orange Moldova a vorbit lunar la telefonul mobil în medie 318 minute, un client deservit de Moldtelecom – 308 minute și un client al Moldcell – 203 minute.



Scăderea numărului total de utilizatori ai serviciilor de telefonie mobilă a fost determinată de micșorarea numărului de abonați ai companiilor Moldcell (-57 mii) și Orange Moldova (-17,6 mii). În același timp, baza de abonați ai companiei Moldtelecom s-a majorat, timp de trei luni, cu 709 utilizatori. Din numărul total de abonați, 3,5 mil. - au constituit utilizatorii activi de telefonie mobilă, iar aproximativ 851 mii – au totalizat utilizatorii pasivi. Urmare a acestei evoluții, rata de penetrare a serviciilor de telefonie mobilă, cartele active (SIM, R-UIM, etc.), raportată la 100 de locuitori, a scăzut cu 3,7 p.p. și a alcătuit 131% (rata de penetrare este estimativă, întrucât populația Republicii Moldova cu reședința obișnuită, pentru trimestrul I al anului curent, nu a fost incă actualizată pe pagina web a BNS).



În consecință, venitul mediu lunar per utilizator activ de telefonie mobilă (ARPU) față de trimestrul I al anului 2019, a crescut cu 1,9% şi a alcătuit 69,8 lei. Moldtelecom a înregistrat un ARPU de 77,8 lei, Orange Moldova – de 72,7 lei și Moldcell – de 63,3 lei.



Cotele de piață ale celor trei furnizori de servicii de telefonie mobilă, în funcţie de cifra de afaceri, au fost următoarele: Orange Moldova - 63%, Moldcell - 31% şi Moldtelecom - 6%.