Parlamentul a aprobat, astăzi, în două lecturi, proiectul de lege cu privire la instituirea unor măsuri pe perioada stării de urgență în sănătate publică și modificarea unor acte normative, înaintat spre examinare, în mod prioritar, de către Guvern.



Proiectul prevede, printre altele, modificări la Codul muncii care reglementează organizarea muncii la distanță.



”În cazul imposibilității prestării de către salariat a muncii la locul de muncă organizat de angajator și în scopul protejării securității și sănătății salariatului în perioada situațiilor excepționale legate de declararea stării de urgență, de asediu și de război sau declararea stării de urgență în sănătate publică, angajatorul, în funcţie de specificul muncii salariatului, poate dispune, prin ordin (dispoziţie, decizie, hotărâre) motivat, schimbarea temporară a locului de muncă al salariatului cu prestarea muncii la domiciliu sau de la distanță, fără operarea modificărilor respective în contractul individual de muncă. Ordinul (dispoziţia, decizia, hotărârea) se comunică salariatului în timp util, inclusiv prin mijloace electronice”, se arată în proiect.



Ministra sănătății, muncii și protecției sociale, Viorica Dumbrăveanu, a specificat că normele noi nu afectează garanțiile sociale ale salariaților.



De asemenea, este prevăzută stabilirea îndemnizației unice în mărime de 16 000 de lei angajaților infectați cu ”COVID-19” din cadrul Agenției naționale de sănătate publică, instituțiilor și subdiviziunilor medicale subordonate MAI, Ministerului apărării, Administrației naționale a penitenciarilor, instituțiilor medico-sanitare publice spitalicești, de asistență medicală urgentă prespitalicească, de asistență medicală.



Se propune stabilirea sporului lunar de compensare pentru munca prestată în condiții de risc sporit pentru sănătate în mărime de până la un salariu de bază personalului Agenției naționale de sănătate publică, personalului instituțiilor și subdiviziunilor medicale subordonate MAI, Ministerului apărării, Administrației naționale a penitenciarilor, antrenat nemijlocit în acțiunile de prevenire, control și tratare a infecției. Totodată, un spor de până la 50% este prevăzut pentru personalul din Centrele de plasament temporar pentru persoanele vârstnice și cu dizabilități din gestiunea Agenției naționale asistență socială.



În proiect sunt stipulate condiții pentru asigurarea finanțării stabile a instituțiilor medico-sanitare, pentru asigurarea prestării calitative a serviciilor medicale, asigurarea onorării obligațiilor față de personalul medical, asigurarea cheltuielilor regie, etc.



De asemenea, sunt prevăzute modalități de a accelera procedurile de achiziționare a bunurilor, serviciilor și lucrărilor necesare pentru a face față crizei legate de ”COVID-19”.



O altă prevedere este aplicarea flexibilității în acceptarea, pe perioada crizei generate de ”COVID-19”, a certificatelor de origine preferențială sub alte forme decât cea prevăzută de legislație. Această practică este utilizată în prezent în UE, reieșind din imposibilitatea de a elibera certificatele respective în original, pe suport de hârtie, semnate și ștampilate.



Proiectul mai prevede că în luna iunie ”Poșta Moldovei” va distribui la domiciliu pensiile și alocațiile sociale de stat.



În alt context se propune derularea cauzelor penale cu participarea persoanelor private de libertate, dar și întrevederilor cu avocații numai prin intermediul teleconferinței sau în spațiile corespunzătoare la sediile instituțiilor penitenciare, pentru a preveni răspândirea infecției în cadrul acestora.



În afară de această, în proiect este stipulată menținerea valabilității actelor de identitate eliberate străinilor de către autoritățile Republicii Moldova, expirate începând cu data de 2 februarie 2020, cu posibilitatea de preschimbare a acestora până la data de 15 august 2020.



Totodată, prin proiectul de lege se instituie moratoriu, până la data de 30 iunie 2020, asupra controlului de stat, inclusiv fiscal, financiar, privind calitatea produselor/serviciilor, parametrii tehnologici şi/sau cerinţele specifice pentru genul de activitate desfăşurat, privind respectarea normelor de protecţie a muncii, planificat sau inopinat, efectuat la faţa locului, la sediile, locurile de desfăşurare a activităţii sau de aflare/păstrare a bunurilor persoanelor care desfăşoară activitate de întreprinzător, de către organele abilitate.



De asemenea, este prevăzută prelungirea mecanismului de subvenționare a cheltuielilor legate de achitarea salariilor, ajutorul de șomaj în mărime de 2775 lei titularilor de patentă antrenați în comerțul sau prestările de servicii pe piețele care și-au sistat activitatea, subvenționarea contribuției la bugetul asigurărilor sociale de stat a deținătorilor de patente, etc.



Noua lege va intra în vigoare la data publicării.



Comisia națională de sănătate publică a declarat starea de urgență în sănătate publică pe întreg teritoriul Republicii Moldova, pe perioada 16 mai – 30 iunie 2020, anunță Direcția generală comunicare și relații publice a Parlamentului Republicii Moldova.