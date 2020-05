Rezervele Valutare ale BNM au atins maxima istorică de 3,119 miliarde USD. Este constatarea economistului IDIS Viitorul, Veaceslav Ioniță. Potrivit celor constatate, precedentul record a fost înregistrat în luna decembrie 2019, când activele oficiale de rezervă au ajuns la 3,065 miliarde USD. Apoi a urmat o scădere de 180 de miliarde USD și în aprilie 2020 rezervele BNM s-au redus până la 2,885 de miliarde USD.



Veaceslav Ioniță susține că rezervele au crescut datorită banilor oferiți de către Fondul Monetar Internațional, în sumă de 233,9 miliarde USD, care au mers toți pentru completarea rezervelor BNM. Astfel, în prezent BNM are toate instrumentele necesare de intervenție și poate relaxa în continuare politica monetară, pentru a încuraja creditarea economiei și a Guvernului de către sectorul bancar.



Economistul afirmă că trebuie de reamintit că BNM din decembrie 2019 a început procesul de relaxare a politicii monetare, iar în aprilie 2020, în scopul diminuării efectelor negative ale COVID-19, a permis băncilor comerciale să reeșaloneze creditele peroanelor fizice. Apoi a permis și celor juridice, fără a înrăutăți calitatea portofoliului de credite. Suplimentar, BNM a interzis băncilor comerciale să plătească dividende acționarilor, obligându-le să mențină tot profitul din 2019 pentru eventualele necesități din 2020.



„Toate aceste măsuri urmăresc încurajarea creditării de către bănci a economiei și reducerea la maximum a efectelor pe care le are COVID-19 asupra procesului de creditare”, susține Veaceslav Ioniță.



În opinia economistului, datorită faptului că toți banii FMI au mers către BNM, rămâne nerezolvată problema creditării bugetului de stat. Veaceslav Ioniță reamintește că bugetul de stat are o necesitate de finanțare de 19 miliarde de lei, sub formă de granturi și împrumuturi. Împrumuturile externe reprezentând 14,2 miliarde de lei. Până în prezent rămân incerte sursele de finanțare ale deficitului bugetar din creditele externe.



Veaceslav Ioniță este de părere că cel mai probabil Guvernul va fi nevoit să compenseze lipsa de finanțare externă prin contractarea de credite interne. În opinia economistului, contractarea a 5-6 miliarde de lei, credite interne, nu va influenta negativ nici piața financiară, nici cea valutară. De asemenea, Guvernul poate spera la maximum un miliard de lei sub formă de granturi. În total, din surse interne și granturi, Guvernul poate colecta 6-7 miliarde de lei. Mai rămâne de găsit alte 12 miliarde lei, conchide Veaceslav Ioniță.