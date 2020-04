Prim-ministrul Chicu a condus ședința Centrului Unic de Comandă a stării de urgență. Conducătorii autorităților și instituțiilor publice implicate în gestionarea situației epidemiologice au raportat despre acțiunile întreprinse și rezultate.

Ministrul Pavel Voicu a informat că angajații Inspectoratului General de Poliție sunt implicați în procesul de monitorizare a respectării regimului de autoizolare a peste 14,6 mii de persoane și cca 40 mii aflate sub supraveghere. Poliția de Frontieră a înregistrat intrarea în țară a 926 persoane.



În 816 biserici monitorizate nu s-au făcut slujbe, în 559 biserici slujbele s-au desfășurat numai cu preoții și încă una or două persoane. În 5 biserici s-au desfășurat slujbe cu participarea a până la 10 oameni și Poliția a inițiat proceduri contravenționale.



Angajații MAI patrulează locurile publice și monitorizează respectarea cerințelor de distanțare socială.



Polițiștii în comun cu militarii asigură menținerea regimului de carantină în 7 localități: mun. Soroca, or. Ștefan Vodă, satul Talmaza din raionul Ștefan Vodă, or. Glodeni, satul Brînzeni din raionul Edineț, localitățile Etulia și Cișmichioi din UTA Găgăuzia.



Ministrul Viorica Dumbrăveanu a comunicat despre investigarea probelor preluate de la 367 de persoane, dintre care au fost confirmate 73 cazuri de infecție. Toate sunt cu transmitere locală. Localitățile cu cele mai multe cazuri confirmate sunt mun. Chișinău - 31, raioanele Cahul - 8, Taraclia - 4, Strășeni - 3. În raioanele din stânga Nistrului - 18.



Până în prezent au fost testate 16533 persoane și confirmate 3481 cazuri de infecție.



Medicii, până în prezent, au tratat 925 persoane infectate cu COVID-19. A fost înregistrat decesul a 101 persoane infectate cu noul coronavirus, anunță un comunicat al Executivului.