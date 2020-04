În contextul evoluției situației epidemiologice prin infecția COVID-19 pe teritoriul Republicii Moldova și anume transmiterea comunitară în toate teritoriile administrative, astăzi, 9 aprilie, Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale a aprobat Ordinul cu privire la acordarea asistenței medicale persoanelor care întrunesc criteriile definiției de caz a infecției COVID-19.



Începând cu 10 aprilie 2020, asistența medicală primară (AMP) va implementa tratamentul la domiciliu a pacienților cu forme ușoare a infecției COVID-19, în baza unui Protocol clinic standartizat. Medicii de familie vor asigura identificarea pacienților cu forme ușoare a infecției COVID-19 și informarea acestora privind măsurile obligatorii de tratament, autoizolare și acțiuni în caz de agravare a stării de sănătate.



La fel, Ordinul MSMPS prevede inițierea activității Centrului COVID -19 începând cu 10 aprilie curent. Centrul COVID -19 va afectua triajul pacienților suspecți la infecția COVID-19 și va asigura plasarea temporară a persoanelor, cărora li s-a prelevat proba pentru testul la COVID-19, până la primirea rezultatului testării, cu referirea ulterioară a pacienților confirmați în instituțiile spitalicești, conform criteriilor de referire din Ordin.



Cazurile extrem de grave vor fi transferate la Spitalul Clinic Republican și Institutul de Medicină Urgentă. Copii infectați vor fi internați la Spitalul Clinic Municipal de Boli infecțioase de Copii și Institutul Mamei și Copilului (Clinica „Emilian Coțaga”), iar gravidele vor fi internate la Maternitatea Municipală nr. 2.



Pentru identificarea rapidă a izbucnirilor și asigurarea măsurilor de izolare, testarea de laborator se va efectua conform următoarelor priorități:



Prioritatea 1.



- Pacienții suspecți care întrunesc criteriile definiției de caz pentru infecția COVID 19;



- Lucrătorii medicali cu simptome și contact epidemiologic.



Prioritatea 2.



- Pacienții vulnerabili (din instituțiile pentru îngrijiri de lungă durată, persoane cu dizabilități, persoane în etate cu vârsta mai mare de 60 ani) cu simptome;



- Grupuri profesionale cu risc înalt de infectare (lucrătorii lor din domeniul sănătății, asigurării ordinei publice, vamă, poliție de frontieră, etc) cu simptome.



Prioritatea 3.



Primii indivizi simptomatici dintr-un focar familial sau instituție de tip închis (de ex. școli, penitenciare, spitale de profil specializat etc.), ceilalți pacienți cu simptome respiratorii similare COVID-19 vor fi considerați cazuri probabile și izolate fără testare suplimentară.



În context, a fost consolidată și lista laboratoarelor care vor realiza testele, precum: Bălți, Cahul, Tiraspol, Centrul Republican de Diagnostic Medical și Spitalul de Dermatologie și Maladii Comunicabile.



Conducătorii instituțiilor medico-sanitare spitalicești trebuie să asigure sub propria răspundere: actualizarea planurilor de contingențe instituționale, cu accentul pe rezerva de cadre, echipamente de protecție, consumabile și medicamente; organizarea activității personalului medical în ture, cu respectarea prevederilor legislației în vigoare, organizarea evaluării riscului de expunere a lucrătorilor medicali și asigurarea triajului zilnic la intrare în gardă (termometria, prezența semnelor catarale), limitarea implicării personalului medical mai în vârstă de 63 de ani în activități de acordare nemijlocită a asistenței medicale pacienților cu COVID-19, cu asigurarea posibilităților activității la distanță.