Viceprim-ministrul, Ministru al Finanțelor, dl Serghei Pușcuța a organizat astăzi un briefing de presă în cadrul căruia a explicat în detalii măsurile aprobate de Guvern pentru susținerea cetățenilor și mediului de afaceri.



Potrivit Vicepremierului, este extrem de important ca societatea să fie informată corect, mai ales în situația stării de urgență în care se află Republica Moldova: „Regretăm apariția și diseminarea unor informații false despre măsurile propuse. Dezinformarea poate avea consecințe extrem de negative pentru societate, mai ales în perioada stării de urgență”.



Ministrul Finanțelor a anunțat că, la data de 1 aprilie 2020, Guvernul a adoptat un set de măsuri menite să susțină cetățenii și mediul de afaceri. Pentru implementarea respectivelor măsuri va fi necesar alocarea suplimentară din bugeta 920 milioane lei, suma actualizată conform ultimelor prognoze, fapt ce urmează a fi prevăzut în cadrul exercițiului de rectificare bugetară, ce va fi realizat în câteva zile.



Astfel, este vorba de majorarea ajutorului de șomaj. Șomerii actuali care beneficiază de un ajutor de șomaj mai mic de 2775 lei, vor primi diferența corespunzătoare. De asemenea, acest ajutor în valoare de 2775 lei va fi acordat și persoanelor care se înregistrează în calitate de șomeri, dar care nu corespund criteriilor de acordare a ajutorului de șomaj, precum și persoanelor care se vor înregistra în calitate de șomer, inclusiv persoanele care au revenit de peste hotare.



De asemenea, vor fi susținute și familiile defavorizate prin: majorarea venitului lunar minim garantat de la 1107 lei pînă la 1300 lei, pe perioada stării de urgență, precum și prin majorarea cuantumului venitului lunar minim garantat pentru fiecare copil de la 50% la 75%. Aceasta înseamnă creșterea de la 553 de lei până la 975 lei per copil, sau cu 76%. Totodată, prin acest proiect a fost simplificat procesul de solicitare a ajutorului, prin transmiterea documentelor la posta electronica. Mai multe detalii vor fi oferote de Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale.



O altă măsură se referă la subvenționarea cheltuielilor angajatorilor legate de achitarea salariului/îndemnizației în cazul șomajului tehnic sau staționării, după cum urmează: 100% din mărimea impozitelor și contribuțiilor pentru agenții economici care și-au sistat total sau parțial activitatea conform Dispozițiilor Comisiei pentru situații excepționale a Republicii Moldova, și 60% din mărimea impozitelor și contribuțiilor pentru agenții economici alți decât cei menționați mai sus.



Proiectul aprobat de Guvern prevede și scutirea de taxă a titularilor de patentă care și-au sistat activitatea în perioada stării de urgență, precum și restituirea contribuțiilor sociale în sumă fixă pentru titularii de patentă, persoanelor care practică activitate independentă, întreprinzători individuali care și-au sistat activitatea în perioada stării de urgență.



De asemenea, documentul prevede amânarea până la 25 iulie a termenului de achitare taxelor locale pentru agenții economici care și-au sistat activitatea conform Deciziilor Comisiei Situații Excepționale. „Proiectul conține și alte măsuri de simplificare a procesului de declarare și achitare a impozitelor, taxelor și contribuțiilor. Toate propunerile ce se regăsesc în proiectul de lege, unele cu acțiune imediată alte pe termen mediu, pentru că necesită pregătire, vin să asigure într-o manieră conjugată, atenuarea efectelor negative ale a răspândirii infecției COVID-19”, a adăugat Serghei Pușcuța.



În același timp, Guvernul a venit cu propunerea de a optimiza lista taxelor pentru folosirea resurselor naturale. ”Această optimizare va avea ca efect creșterea veniturilor autorităților locale cu 20 milioane lei, sau în alți termeni dublarea acestora. Este o rebalansare a poverii fiscale și o optimizare a sistemului fiscal, atât sub aspect de politici, cât și sub aspect de administrare și eficiență la nivel de contribuabili”, a adăugat Serghei Pușcuța.



Referinduse la activitatea magazinelor care activează în regim duty-free, Ministrul Finanțelor a menționat că, acestea la intrare sunt obligate să achite acciz pentru mărfurile accizabile, iar norma respectivă nu s-a modificat și nici nu va fi modificata: „În magazinele duty-free se găsesc atât mărfuri autohtone сât și importate. Pentru marfa importată și vândută magazinului duty-free, importatorul nu achită impozite. În schimb, producătorii autohtoni, datorită unei erori făcute în toamna anului 2019, trebuie să achite accize. Și ulterior magazinul duty-free achită repetat. Pentru produsul autohton se achită de 2 ori acciz, odată producătorul și odată magazinul duty-free, iar producătorul este defavorizat față de importator. Astfel, modificarea nu se referă la magazinul duty-free, ci la producătorii autohtoni”.



Totodată, Vicepremierul Pușcuța a venit cu explicații privind amânarea punerii în aplicare a unor prevederi din Legea tutunului, potrivit cărora, în lunile martie-mai 2020, agenții economici urmau să desfășoare activitățile de instalare în punctele de vânzare a echipamentelor de vânzare speciale (rafturi, dulapuri etc.): „În contextul declarării stării de urgență pe întreg teritoriul Republicii Moldova, marea majoritate a agenților comerciali și-au limitat sau chiar sistat activitatea economică în această perioadă și au implementat măsuri pentru a reduce riscul de contaminare cu COVID-19 a angajaților acestora. Aceasta măsura a avut drept scop evitarea situației prin care mai multe persoane se află în același loc, în cazul dat pentru a instala noile echipamente. Dacă e să ne referim la politici de diminuare a consumului de tutun, o simplă analiză va demonstra că Ministerul Fiannțelor promovează o politică foarte agresivă de majorarea a accizelor din tutun. Astfel, la situația din 1 aprile 2019 am încasat din accize 230 milioane lei, iar în anul 2020 - 456 milioane lei, practic de 2 ori mai mult”, a conchis Vicepremierul Serghei Pușcuța.