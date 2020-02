Ministrul Economiei și Infrastructurii, Anatol Usatîi, a avut o întrevedere cu Ambasadoarea Germaniei în țara noastră, Angela Ganninger, și directorul Echipei Economice Germane în Moldova (GET Moldova), Ricardo Giucci. În cadrul întâlnirii, echipa GET Moldova a prezentat progresele înregistrare de țara noastră în unele dintre cele mai importante domenii.



Potrivit GET Moldova, creșterea economică înregistrată în 2019 a fost determinată, în mare parte, de investiții și consum. De asemenea, experții GET au menționat că în 2019 s-a înregistrat o creștere a comerțului exterior.



Experții GET Moldova au venit cu propuneri referitoare la îmbunătățirea mediului investițional în Republica Moldova în cooperare cu Asociația Businessului European, precum și au discutat despre potențialele optimizări privind transportul interurban.



Ministrul Anatol Usatîi a mulțumit Ambasadoarei Germaniei și directorului GET Moldova pentru dialogul continuu, suportul indispensabil în identificarea obstacolelor privind dezvoltarea economică și pentru recomandările bazate pe o analiză complexă și independentă.



Menționăm că, GET Moldova constituie o parte a proiectului „Consultanță guvernamentală la nivel înalt în numele Ministerului Federal al Economiei și Energiei”. Începând cu anul 2010, GET Moldova consultă Guvernul Republicii Moldova în domeniul stabilizării dezvoltării economice și modelării proceselor necesare pentru reformele economice.