Sistemul informațional automatizat „Monitorizarea electronică a vânzărilor” (MEV) are scopul de a asigura aplicarea instrumentelor electronice în procesele de administrare, monitorizare și control al vânzărilor în țara noastră, a remarcat directorul interimar al Centrului de Tehnologii Informaționale în Finanțe (CTIF), Vitalie Coceban, într-un interviu acordat portalului tribuna.md. Interviul a fost realizat în legătură cu aprobarea de către Guvern, în ședința sa de săptămâna trecută, a Conceptului tehnic al sistemului nominalizat.



Vitalie Coceban a precizat că Serviciul Fiscal de Stat (SFS) va fi deținătorul sistemului MEV, iar CTIF are misiunea de a implementa, administra și dezvolta ulterior acest sistem. Proiectul este o provocare majoră pentru noi, dar faptul că specialiștii noștri au competența necesară și suficientă experiență în domeniul IT mă face încrezător că vom reuși, împreună cu colegii de la SFS, să finalizăm cu succes implementarea acestui sistem, a afirmat directorul CTIF.



El a arătat că sistemul MEV va fi o resursă informațională unică pentru recepționarea on line a informațiilor despre tranzacțiile efectuate de către agenții economici prin intermediul echipamentelor de casă și control (ECC) și va asigura controlul în regim real de timp asupra autenticității datelor și securității transmiterii lor de la ECC pe serverul SFS. Sistemul va permite de a eficientiza procesele de evidență, administrare și monitorizare a vânzărilor, a exercita controlul on – line asupra acestora, de a asigura posibilitatea eliberării bonurilor de casă în format electronic, precum și de a efectua analiza riscurilor existente, a estimat Coceban.



Potrivit directorului CTIF, sistemul va fi implementat pe etape, pentru a nu afecta activitatea agenților economici. Mașinile de casă și control (MCC) incluse în registrul de stat în anii 1998 – 2012 vor fi treptat înlocuite cu ECC care vor corespunde cerințelor tehnice în vigoare. În anul curent, va fi realizat nucleul de bază al sistemului, va fi asigurată conectarea ECC la sistemul informațional și lansarea modulului colectarea datelor în regim on line. În anul următor, va fi asigurată conectarea la sistem a ECC reînnoite, iar în perioada următoare va fi finalizată dezvoltarea modulului analiza riscurilor și prevenirea încălcărilor.



Referindu-se la avantajele MEV, Coceban a arătat că sistemul va oferi consumatorilor posibilitatea de a verifica în regim on – line veridicitatea și integritatea bonurilor fiscale primite și stocate în sistem, inclusiv prin poșta electronică sau prin aplicații mobile, va stimula efectuarea plăților electronice prin intermediul dispozitivelor mobile care citesc cartelele bancare, dar și aplicarea de către agenții economici a echipamentelor mobile de casă și control.



Totodată, directorul CTIF a afirmat că MEV va permite de a îmbunătăți, în baza datelor privind tranzacțiile agenților economici, stocate în sistem, calitatea analizei preventive efectuate de către funcționarii SFS, fapt ce va conduce la consolidarea disciplinei fiscale, micșorarea numărului vizitelor de control la agenții economici, dar și a numărului cazurilor de evaziune fiscală în sistemul de comerț, anunță Serviciul de presă al CTIF