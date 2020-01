Cea de-a XIX-a ediție a Expoziției naționale ”Fabricat în Moldova” 2020, cu genericul Acasă! Autentic! Autohton! și-a deschis larg ușile pentru vizitatori, în cadrul unei ceremonii oficiale, la care au participat membri ai Guvernului Republicii Moldova; Secretari de Stat; Ambasadori Acreditați în Moldova; peste 150 de membri ai delegațiilor din 15 țări; etc.



Potrivit președintelui Camerei de Comerț și Industrie a Republicii (CCI a RM) Moldova Sergiu Harea, în perioada 29 ianuarie – 02 februarie 2020, pe teritoriul CIE “Moldexpo”, 460 de antreprenori autohtoni, din diferite ramuri ale economiei naționale: industria alimentară, ramura vitivinicolă, industria mobilei, industria ușoară, utilaje, tehnică și aparataje, instituții de cercetări științifice, meșteri populari şi alte domenii, își vor promova produsele și serviciile în cadrul Expoziției naționale ”Fabricat în Moldova” 2020, organizată de CCI a RM, sub patronajul Guvernului Republicii Moldova, pentru al XIX-lea an consecutiv.



Expoziția multiramurală este structurată în baza conținutului tematic.



Spațiul expozițional constituie peste 3300 m.p. Suprafaţa expoziţională interioară: 3000 m.p. Zona de expoziţie deschisă: 300 mp.



Expoziţia va fi amplasată sectorial și în dependență de profilul de activitate, în pavilionul central, pavilioanele 2 și 3, după cum urmează:



Pavilionul Central – întreprinderi din sectorul agroindustrial, agricol, produse alimentare și băuturi, standuri colective ale consiliilor raionale;



Pavilionul Nr.2 – întreprinderi industriale, producători de mobilă;



Pavilionul Nr.3 – companii prestatoare de servicii, instituții de învățământ, organizații non-guvernamentale, dar și meșteșugari;



Zona expozițională deschisă – corturi pentru comerț cu produse apicole, agricole, catering, etc.



Ediția curentă a expoziției ”Fabricat în Moldova” va include un stand colectiv reprezentat de antreprenori din România și Bașkortostan (Federația Rusă). Reprezentanții companiilor române și ruse își vor expune produsele și serviciile în pavilionul 3, împreună cu alte companii din Republica Moldova.



De asemenea, la această ediție, în premieră, vom avea o amplasare specială a produselor eco. Dorim prin acest lucru să informăm consumatorii din țară că în Republica Moldova există produse eco și acestea sunt fabricate de moldovenii noștri.



În cadrul expoziției se va desfășura un vast program de afaceri care va include forumuri, seminare și prezentări de instituții. În cadrul programului de afaceri s-au înscris 8 instituții (Serviciul Fiscal de Stat, ODIMM, CNAS, ANSA, Serviciul Vamal, ANOFM etc) care vor organiza pe parcursul zilelor de expoziție seminare, mese rotunde, ședințe etc.



Expoziția va putea fi vizitată în intervalul orelor 10.00-17.00.



Pe data de 30 ianuarie, la Tekwill, se va desfășura Forumul Internațional de Afaceri ”Moldova 2020 – formarea viitoarei cooperări internaționale de afaceri”. La eveniment se preconizează participarea a peste 200 întreprinderi, atât din Republica Moldova, cât și din străinătate, reprezentând diverse sectoare precum: agricultură, industria agro-alimentară, tehnologii informaţionale şi comunicaţii, textile, sectorul construcţiilor, energie regenerabilă, sectorul automotiv, industriile creative, etc.



Forumul se va finaliza cu o sesiune de întrevederi bilaterale de afaceri, menite să dezvolte relaţiile comerciale şi parteneriatele internaţionale.



Forumul reunește companii (producători, cumpărători și furnizori) din zece țări. La moment s-au înregistrat reprezentanți ai companiilor și organizațiilor de susținere a business-ului din România, Belgia, Ungaria, Italia, Marea Britanie, Ucraina, Belarus, Federația Rusă, Turcia, Israel, Georgia.



Anul acesta Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM) a acoperit următoarele cheltuieli ale participantului: 100 % din costul taxei de înregistrare la expoziție; 50 % din costul arendei spațiului expozițional contractat, dar nu mai mult de 4 000 de lei.



Expoziția națională ”Fabricat în Moldova” 2020 este organizată de Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova, sub patronajul Guvernului Republicii Moldova, în parteneriat cu Agenția de Investiții și Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM).