Anul 2020 a început cu scumpirea călătorilor interurbane, precedată de majorarea prețurilor la carburanți. Ulterior proprietarii microbuzelor au cerut și ei majorarea costului călătorii până la șase lei. Însă este puțin probabil că vor urma alte creșteri de prețuri și tarife, deși mai mulți experți sunt de părere că urmează un val de scumpiri, a explicat în cadrul emisiunii ”15 minute de realism economic”, comentatorul Vlad Bercu.



Deciziile privind tarifele și prețurile într-un an electoral sfidează logica economică normală, dar care au o logică politică de fier, ajutarea forțelor de la guvernare să câștige electoratul. Așa s-a întâmplat în 2018, când ne pregăteam de alegerile parlamentare, a continuat în 2019 când la început de an au avut loc alegeri parlamentare, iar în toamnă – alegeri locale. Așa probabil va fi și în anul 2020 când vom avea alegerii prezidențiale. Socialiștii au declarat deja că nu vor admite majorări de prețuri, ci vor monitoriza modul în care vor fi formate. Șeful statului, Igor Dodon a spus că nu va fi nicio majorare după ce transportatorii au cerut majorarea costului călătoriei în municipiul Chișinău. Într-un final însă plătește consumatorul, care se trezește peste o anumită perioadă de timp cu majorări bruște, care ar putea fi evitate dacă acest lucru s-ar face treptat pentru evitarea șocurilor ulterioare, dar pierde și producătorul sau furnizorul.



”Mult s-a vorbit despre tarifele la gazele naturale că vor fi majorate. Însă conducerea Moldovagaz a infirmat acest lucru. Directorul Moldovagaz a declarat că există pierderi cauzate de inconsecvențele tarifare și necesitatea compensării acestor pierderi. Actualele prețuri au fost aprobate în anul 2018, care prevedeau un preț de achiziție de 178 USD pe mia de metri cubi la un curs de 17,68 lei/USD. În final prețul de import a gazelor în anul 2018 a fost de 217 USD pentru o mie de metri cubi, iar în anul 2019 de 233 USD. Astfel, doar în urma majorării prețului de import, Moldovagaz a generat devierii financiare de peste 1,5 miliarde de lei. Este evident că Moldovagaz nu va cere majorarea tarifului la gaz, acesta va face ajustări pe fundalul reducerii prețului de import a gazului, dar va avea și o altă preocupare urmare a restructurării companiilor de distribuție. Administrația întreprinderii nu este preocupată de tarife cât de restructurare, normă prevăzută de angajamentele Chișinăului față de UE”, a opinat Vlad Bercu.



Cât privește scumpirile la benzină și motorină acestea au fost justificate ca urmare a majorării accizelor cu 10%, dar și a creșterii prețurilor la bursele internaționale. Deși pentru Republica Moldova mai relevant ar fi prețul de import și nu cel de la burse, care prevede livrării peste câteva luni. Petroliștii ar trebui să anunțe ANRE, timp cu trei zile, iar aceasta să dea explicații ca să vedem cât de justificat este prețul majorat. O altă întrebare, de ce nu se micșorează prețul atunci când scad cotațiile?



Pe de altă parte, prețul la călătoriile cu microbuzul nu a fost modificat, potrivit transportatorilor, din 2006 deși ei au cerut de nenumărate ori acest lucru. Evident că majorările nemulțumesc consumatorii, iar tărăgănarea cu mai mult de zece ani ar putea duce la scumpiri bruște. Însă problema microbuzelor ar trebui să fie privită în complexitate prin restructurarea respectivului tip de transport în condițiile în care multe microbuze au un termen de exploatare foarte mare. Microbuzele ar trebui înlocuite cu autobuze, troleibuze. Acest lucru ar degaja și traficul din capitală.



Potrivit comentatorului, este evident că într-un an electoral autoritățile nu vor admite majorări de tarife. Mai ales că șeful statului, Igor Dodon a declarat că la stabilirea prețului la carburanți s-ar putea reveni la mecanismul de până în anul 2018 când ANRE stabilea un preț plafon. Totodată, pe lângă prim-ministru a fost creat un grup de lucru, care va monitoriza majorările de prețuri și argumentarea lor. Deocamdată nu este clar ce vor întreprinde în cazul constatării prețurilor mai mari. S-a declarat doar că statul are mai multe pârghii, cum ar fi Consiliul Concurenței, ANRE și alte instituții.



Unele declarații privind majorarea prețurilor lasă mai multe semne de întrebare. De exemplu, șeful statului declara că: ”unele prețuri nu au argumente economice și acest lucru trebuie clarificat”. Astfel, ori prețurile nu sunt argumentate economic sau acest lucru trebuie clarificat. Inițial trebuie de clarificat și ulterior trebuie făcute declarații că sunt sau nu argumentate economic.



Vlad Bercu a concluzionat că grupul de lucru pe lângă primul-ministru va face lumină în modul de formare a prețurilor. Important este ca, într-un final, să fie informat consumatorul despre analizele făcute. Însă, în unele cazuri, nu este atât de stringentă problema prețurilor, cât problema veniturilor mici ale consumatorilor.



