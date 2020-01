Prim-ministrul Ion Chicu a convocat prima ședință a grupului de lucru pentru analiza și monitorizarea evoluției prețurilor. Ion Chicu a informat că acest grup are misiunea de a urmări prețurile la cele mai importante produse și servicii, în special la cele cu importanță socială mare.



Șeful Executivului a declarat: „E semnată dispoziția de formare a grupului de lucru sub conducerea vicepremierului Serghei Pușcuța, cu misiunea de a monitoriza evoluția prețurilor pe piață pentru grupurile de produse social importante. De asemenea vom monitoriza evoluția indicatorilor principali macroeconomici.”



Din cadrul grupului de lucru fac parte conducătorii MEI, MADRM, MSPSM, CNA, ANRE, ANSA, Serviciului Vamal, Serviciului Fiscal de Stat și alte structuri. Periodicitatea recomandată a ședințelor e bisăptămânală.



Ion Chicu a început ședința cu discutarea creșterii, în luna ianuarie, a prețurilor pentru carburanți. Grupul de lucru va examina eficiența reglementărilor naționale aplicate de regulatori pentru a înțelege ce aspecte pot fi îmbunătățite, astfel încât să fie împiedicate înțelegerile de cartel și creșterea orchestrată a prețurilor, anunță un comunicat al Executivului.



Primul subiect abordat de premier a fost evoluția prețurilor la carburanți și a solicitat informație de la reprezentantul ANRE.



Ștefan Creangă, director ANRE, a informat prim-ministrul că 123 de agenți economici dispun de licență pentru comercializarea produselor petroliere și 710 stații de alimentare cu produse petroliere în țară. În structura vânzărilor 70.3 % e motorina, 20.8% e benzina și 8.9% e gazul lichefiat. ANRE verifică doar un parametru, respectarea ratei de 10% de rentabilitate anuală pe activitate a titularului de licență. Domnul Creangă a menționat că rentabilitatea stabilită de lege poate fi ușor evitată prin creșterea exagerată a diverse costuri administrative, iar ANRE nu are nicio pârghie să intervină.



ANRE a informat că modificarea abordării de reglementare a fost implementată începând cu 1 Ianuarie 2019, dar mecanismul de plafonare a prețurilor de către ANRE, aplicat anterior, a fost mai eficient.

Ion Chicu a solicitat informații de la conducerea Consiliului Concurenței referitoare la înțelegerile de cartel identificate și sancționate.



Reprezentantul Consiliului Concurenței a informat că CC are în vizor piața produselor petroliere. CC a intervenit prin colectarea informațiilor pentru a identifica probe de existență a înțelegerilor de cartel, dar până în prezent nu sunt. CC cunoaște aspecte care demonstrează indirect că înțelegeri pot exista.



Premierul s-a anunțat îngrijorat de eficiența activității CC, care deține o echipă de 130 de specialiști, dar nu este capabilă să identifice și să combată eficient înțelegerile de cartel.



Premierul a solicitat ministrului Anatol Usatîi să prezinte o informație referitoare la progresul pe implementarea planului de acțiuni pentru resuscitarea industriei serviciilor de transport interurban de pasageri și creșterii calității și siguranței serviciilor.



Anatol Usatîi a informat că din 2013, anul din care tarifele în transport nu au fost actualizate, costul la carburanți a crescut de 3 ori. Au crescut pe lanț costurile pieselor de schimb și a serviciilor de reparație, iar salariile pe țară s-au dublat în această perioadă. Vârsta unităților de transport antrenate în transportul interurban a crescut, iar acum pe rute circulă foarte multe unități învechite.



Industria a ajuns într-o stare precară și sunt necesare măsuri pentru a o resuscita și a încuraja investițiile în unități de transport și în șoferi profesioniști.



MEI a semnat un Plan de Acțiuni, agreat de companiile licențiate, care va determina creșterea siguranței și calității serviciilor de transport în trei etape, până în Septembrie 2020.



În finalul ședinței, Șeful Executivului a solicitat MEI, MF și ANRE să examineze timp de o săptămână efectele modificării abordării în cazul reglementării prețurilor pentru produsele petroliere.



„Nu cred că e corect să lăsăm la discreția agenților economici formarea prețurilor pentru produsele petroliere. Nu vreau să influențez decizia grupului de lucru, dar vă cer să faceți această analiză urgent și să veniți cu propuneri. Cotațiile pentru motorină au scăzut, accizul a crescut nesemnificativ, iar prețul de vânzare a motorinei a crescut esențial. Vă rog să găsiți unde operatorii economici ascund o parte mare a veniturilor”, a cerut premierul.