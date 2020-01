Viceprim-ministrul Serghei Pușcuța și Secretarul de stat Tatiana Ivanicichina au participat astăzi, 22 ianuarie 2020, la întâlnirea cu primarii din toată țara, organizată de Guvernul Republicii Moldova.



În discursul său, Secretarul de stat, Tatiana Ivanicichina a prezentat reprezentaților autorităților publice locale rezultatele după primul an de implementare a Legii privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar, menționând că până în prezent circa 90% din angajați din acest sector au beneficiat de majorări salariale: „Este un sistem care elimină elementele discriminatorii în stabilirea salariilor pentru funcții cu încărcătură similară și reduce discrepanța între cel mai jos și mai mare salariu. De asemenea, această lege oferă perspectivă și garantează majorarea anuală a salariilor, precum și stabilește un sistem motivant pentru tinerii angajați”.



De asemenea, Secretarul de stat s-a referit și la modificările operate în legea sus-menționată, care au intrat în vigoare la începutul anului curent. Potrivit dnei Ivanicichina, de la 01 ianuarie 2020 au intrat în vigoare noile valori de referință, utilizate pentru calcularea salariilor angajaților din sectorul bugetar. În același timp, au fost majorate clasele de salarizare pentru funcțiile de demnitate publică la nivel local, precum și pentru unele funcții de suport din învățământ și asistență socială: ”În fiecare an cheltuielile de salarizare vor crește cu aproximativ 1,5 miliarde lei. O asemenea creștere este o premieră în domeniul salarizării”.



Totodată, Tatiana Ivanicichina a anunțat despre modificarea Legii finanțelor publice locale, care are ca scop majorarea bazei de venituri proprii ale APL. Astfel, de la 01 ianuarie anul curent, a fost majorată cota defalcărilor de la 75% la 100% din impozitul pe venit al persoanelor fizice pentru bugetele locale de nivelul I, de la 20% la 50% - pentru bugetele orașelor-reședință de raion, de la 35% la 50% - pentru bugetele municipiilor-reședință de raion și de la 45% la 50% - pentru bugetul municipal Bălți. De asemenea, a fost stabilită o cotă-parte din impozitul pe venitul obținut din activitatea de întreprinzător cu care se majorează Fondul de susținere financiară a unităţilor administrativ-teritoriale: „Suma impactului estimat asupra bugetelor locale pentru anul 2020 urmare a modificărilor respective este de 711,8 milioane lei”.