Dezvoltarea durabilă și economia verde, măsuri de adaptare a sectorului energetic la schimbările climatice, guvernarea eficientă, creșterea incluzivă, migrația – au fost doar câteva dintre subiectele discutate de ministrul Economiei și Infrastructurii, Anatol Usatîi, și Reprezentanta rezidentă a Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) în Republica Moldova, Dima Al-Khatib.



În cadrul întâlnirii de astăzi, Anatol Usatîi a declarat că în noul an Guvernul Republicii Moldova are de realizat un vast program de acțiuni și este convins că în colaborare cu PNUD se va reuși depășirea multor provocări actuale de dezvoltare cu care se confruntă țara noastră.



De asemenea, oficialii au făcut schimb de opinii și idei în domeniile de interes reciproc, în special în domeniul energetic, mai exact privind eficiența energetică și domeniul construcțiilor.



La rândul său, Dima Al-Khatib a mulțumit conducerii ministerului pentru deschidere și a dat asigurări de o colaborare eficientă cu instituțiile statului privind implementarea proiectelor comune de dezvoltarea socială durabilă.



Menționăm că, Programul PNUD în Moldova se ghidează de Programul său de Țară și de Cadrul de asistență pentru dezvoltare ONU-Moldova pentru 2018-2022, care vin să sprijine prioritățile Guvernului Republicii Moldova.



La moment, PNUD are în portofoliu său 18 proiecte care se derulează în Republica Moldova, anunță un comunicat al Ministerului Economiei și Infrastructurii.