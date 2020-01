În decursul ultimilor patru ani, activitatea procuraturilor specializate a fost intens mediatizată. Practic zilnic, ”produsul” muncii lor a fost ”cap de afiș” în presa din republică și nu doar.



Zilnic am fost martorii spectacolelor cu mascați și încătușați, defilați prin fața camerelor de luat vederi, rețineri, arestări și percheziții. S-a acreditat ideea existenței a două structuri serioase, care luptă sincer cu corupția și crima organizată.



În realitate însă, lucrurile au stat diametral opus, iar controalele pe care le-am efectuat la Procuratura Anticorupție și PCCOCS au scos la lumină ”fața” nevăzută a activității celor două subdiviziuni.



Este evident faptul că volumul de lucru realizat pe parcursul a 4 ani de către PA și PCCOCS nu poate fi fizic controlat în decurs de o lună și cu un potențial uman nici în jumătate față de cât dispune doar o procuratură specializată.



Nici nu am urmărit scopul de a verifica totul absolut, fiind conștienți că acest lucru este imposibil. Am intervenit selectiv, reieșind din anumite criterii de prioritizare, având la bază gravitatea încălcărilor drepturilor omului și am constatat că, din ceea ce s-a reușit de controlat, pe majoritatea cauzelor s-au depistat încălcări destul de grave.





SINTEZA rezultatelor verificării activităţii procuraturilor specializate