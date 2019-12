Centralele electrice cu termoficare (CET) care produc energie electrică și termică prin cogenerare au cel mai înalt nivel de eficiență energetică, iar investirea în astfel de sisteme energetice este esențială. Este concluzia specialiștilor în energetică din țară și peste hotare, care s-au întrunit la Chișinău, în cadrul Conferinței internaționale: “Importanța CET-urilor pentru securitatea energetică și eficiența încălzirii centralizate. Soluții și provocări”.



Printre subiectele dezbătute se numără:



Prezentarea unui studiu de sistem privind CET-urile din Chișinău și dezvoltarea acestora;

Dezvoltarea strategiilor la nivel național privind creșterea energie produse prin cogenerare;

Valorificarea potențialului CET-urilor existente și extinderea unor noi surse de generare;

Rolul tuturor părților implicate, inclusiv al autorităților publice locale, privind securitatea energetică și eficiența încălzirii centralizate etc.

Evenimentul a fost deschis de Directorul General al Agenției Proprietății Publice, Mihail Rusu, care a accentuat rolul important al Termoelectrica în asigurarea securității energetice naționale: ”Beneficiile termoficării centralizate și producției de energie în regim de cogenerare sunt multiple. Așadar, trebuie, în continuare, să depunem eforturi ca aceste proiecte să fie cât mai multe – să avem un SACET viabil operațional, viabil financiar și să punem pe primul loc – consumatorul. În continuare, cu sprijinul instituțiilor statului și cu partenerii de dezvoltare, ne propunem să depunem toate eforturile ca să asigurăm eficiența acestui sistem prin susținerea întreprinderilor ca Termoelectrica și implicarea activă pentru dezvoltarea acestui sector”.



Directorul Biroului Băncii Mondiale în Moldova, Anna Akhalkatsi, a apreciat rezultatele întreprinderii Termoelectrica S.A. privind îmbunătățirea serviciilor prestate: ”Aș vrea să remarc rolul important pe care îl are administrația Termoelectrica în implementarea proiectului de succes derulat cu susținerea Băncii Mondiale. Totodată, noi suntem fericiți să conlucrăm cu Termoelectrica pentru a conecta la SACET Oficiul Băncii Mondiale de la Chișinău”.



În context, directorul general al întreprinderii Termoelectrica, Veaceslav Eni, a reiterat faptul că asigurarea securității energetice a țării este un subiect de o importanță deosebită, mai ales pentru Republica Moldova, unde Centralele Electrice cu Termoficare (CET), care sunt și principalele surse energie ale țării, ce necesită investiții substanțiale: ”După 4 ani de zile, timp în care ne-am focusat în mare parte pe reabilitarea și reînvierea Sistemului Alimentare Centralizată cu Energie Termică al mun. Chișinău – înțelegem că următorul pas important – este modernizarea surselor de producere”, a menționat Veaceslav Eni.



De cealaltă parte, Aurelia Samson, directorul UCIPE a susținut faptul că în cei patru ani de activitate, prin proiectele implementate, Termoelectrica pune accent pe servicii de calitate și siguranța consumatorilor: ”UCIPE și Banca Mondiala sunt parteneri fideli pentru Termoelectrica în implementarea unuia dintre cele mai importante proiecte energetice, care a devenit un exemplu de bună practică. În patru ani de implementare avem rezultatele vizibile”.



Mesajul a fost susținut și de specialistul principal al Băncii Mondiale, care în prezentarea sa “Studiul de Optimizare al SACET-ului mun. Chișinău” a menționat faptul că în proiectele sale, Banca Mondiale se axează pe dezvoltare, toate investițiile făcute fiind axate anume pe acest principiu, iar sectorul energetic al Republicii Moldova are o necesitate stringentă de modernizare și dezvoltare pentru asigurarea cetățenilor cu sericii calitative, în regim non stop.



”Ducând cont de practica europeană, ca surse de producere a energiei, întradevăr motoarele de cogenerare au ajuns la un randament de practic 90%, iar producția distribuită este cea mai bună soluție privind furnizarea energiei și se potrivește foarte bine Chișinăului ” a conchis Vasile Munteniță, Președintele COGEN România.



Evenimentul, organizat de Termoelectrica S.A., a reunit peste 100 de invitați, specialiști în domeniul energetic, reprezentanți ai administrației publice centrale și locale, operatori energetici, atât din Republica Moldova, cât și de peste hotare, precum și membri ai mediului academic și societății civile.



Conferința este la a III-a ediție și are drept scop crearea unei platforme de comunicare, dezbatere și interacțiune cu privire la identificarea oportunităților de modernizare și dezvoltare a sistemului energetic național și asigurarea cetățenilor cu servicii energetice calitative.



Conferința internațională: “Importanța CET-urilor pentru securitatea energetică și eficiența încălzirii centralizate. Soluții și provocări”. se desfășoară pe parcursul a două zile, 12-„13 decembrie curent, iar pentru mâine este planificată organizarea unui șir de excursii la cele mai importante obiecte energetice ale Termoelectrica S.A., anunță un comunicat al companiei.