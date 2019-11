Prim-ministrul Maia Sandu a propus un Proiect de lege care va modifica Legea cu privire la Procuratură. Propunerea a fost făcută după ce ministrul Justiţiei Olesea Stamate a anulat rezultatele concursului la funcţia de procuror general. Potrivit amendamentelor propuse de guvern la legea despre procuratura generală, premierul va selecta nu mai puțin de 2 candidați pentru funcția de procuror general și va transmite lista Consiliului Superior al Procurorilor, care va prezenta un candidat spre aprobare șefului statului.

Discursul Prim-ministrului Maia Sandu din cadrul ședinței guvernului din 6 noiembrie:



„Vă cer sprijinul pentru a introduce în agendă și a susține un proiect important, care va determina viitorul justiției din Republica Moldova.



Este vorba din nou despre legea procuraturii. Știm cu toții că oamenii cer un Procuror General al Dreptății. Justiție adevărată am promis atunci când am acceptat să fiu Prim-ministru. Acest obiectiv a stat la baza creării și menținerii majorității parlamentare – eliberarea țării din captivitate și construirea unei justiții adevărate, astfel încât Moldova să nu mai poată fi acaparată niciodată de tot felul de găști.



Doar prin asigurarea unei justiții adevărate, în care judecătorii judecă drept, iar procurorii bagă hoții la pușcărie, guvernul poate mări salariile și pensiile, construi spitale și grădinițe, face drumuri calitative și durabile, poate reda încrederea oamenilor în țara lor.



Putem avea drumuri bune când companiile câștigă licitațiile prin corupție și nimeni nu este pedepsit? Putem avea o alimentație sănătoasă în școli și grădinițe când firmele care ne intoxică copiii sunt protejate? Putem avea medicamente ieftine când monopolurile de pe piață sunt menținute cu bună știință? Putem atrage investitori străini, putem să deschidem afaceri și să garantăm că nimeni nu le va prelua folosindu-se de justiția coruptă?



Nu. Fără justiție nu ne mișcăm din loc. Dimpotrivă, pierdem în fiecare zi oameni, oameni dezamăgiți, nedreptățiți, care aleg să-și trăiască viața în țările unde le este garantat acest drept fundamental: accesul la un proces echitabil, accesul la justiție.



Reforma justiției nu este un moft personal al meu. Este unica modalitate prin care putem oferi o viață mai bună oamenilor aici, acasă. Oamenii înțeleg asta, ei cer dreptate – pentru asta suntem aici.



Funcția de prim-ministru este secundară pentru mine în comparație cu misiunea de a construi un stat de drept, de a asigura că avem o justiție adevărată. Am dus o luptă grea și lungă, am făcut și compromisuri ca să îndeplinim această misiune. Nu o putem rata. Țara are nevoie de un Procuror General onest, corect și curajos.



Din păcate, procesul de evaluare a candidaților pentru funcția de procuror a fost viciat. Am văzut probele prezentate de doamna Ministru Stamate. Am optat pentru o comisie independentă și pluralism de opinii. Dar, într-un final, responsabilitatea pentru acest proces ne aparține. Trebuie să ne asumăm schimbarea radicală de care avem nevoie cu toții.



Propun includerea în agendă a unui proiect de lege care oferă această soluție.



Articolul 17 alin.(5) din legea procuraturii se va expune în următoarea redacție:



”În funcție de pregătirea și abilitățile profesionale, de integritate și de alte calități personale, Prim-ministrul preselectează conform procedurii aprobate potrivit alin.(3) cel puțin doi candidați la funcția de Procuror General și transmite lista candidaților preselectați și dosarele acestora Consiliului Superior al Procurorilor.”



Altfel spus, Prim-ministrul va înainta lista scurtă de candidați la funcția de Procuror General către CSP. Ulterior, CSP va alege unul dintre cei înaintați de Prim-ministru și va propune candidatul la funcția de Procuror General Președintelui țării.



Oamenii cer de la guvern, de la mine ca prim-ministru, să le asigurăm o viață mai bună și dreptatea mult așteptată. De aceea am decis să-mi asum răspunderea politică pentru identificarea unor candidați la funcția de procuror general în care să am încredere maximă că vor lucra pentru oameni.



Am un mesaj pentru procurori. Știu că mulți dintre dvs. au fost nevoiți să lucreze într-un sistem putred, cu acoperire politică, executând comenzi de sus. Înțeleg că de multe ori nu ați avut de ales, că ați rezistat cum ați putut. Noi NU vrem să ne răzbunăm. Dimpotrivă. Vrem să puteți lucra liber, să aveți condiții pentru că să faceți dreptate oamenilor.



Dumneavoastră înțelegeți că trebuie să începem o nouă pagină, o pagină curată în istoria justiției Republicii Moldova, trebuie să pornim la drum având încrederea cetățenilor. Procurorul General va putea lucra cot la cot cu dumneavoastră doar dacă oamenii vor crede în el, în onestitatea și curajul lui.



Sarcina noastră principală este să construim un stat pentru oameni. Iar justiția este cheia pentru ca un asemenea stat să poată fi construit. Vă rog să susțineți proiectul de lege pe care îl propun astăzi. Să pășim siguri înainte știind că facem ceea ce trebuie.”