Vă mulțumesc pentru oportunitatea de a vorbi la Forumul Mass-media 2019 – o reuniune dintr-un domeniu pe care eu personal îl consider crucial pentru societatea noastră.



Situația presei din Republica Moldova este dramatică. Presa liberă duce, de ani de zile, o luptă crâncenă pentru supraviețuire, în condiții legislative și economice vitrege. Sursele de finanțare din publicitate sunt limitate artificial, prin înțelegeri de cartel și monopoluri impuse. Sursele de finanțare externe sunt și ele limitate și nu pot acoperi decât parțial și temporar necesitățile redacțiilor.



Media publică, finanțată din banii cetățenilor – ai mei, ai dumneavoastră – eșuează, din nou, să slujească oamenilor, să ofere informații despre evenimentele din țară într-o manieră nepărtinitoare și să producă conținut de interes public, cu caracter civic și educativ, pentru toate categoriile de vârstă.



Timp de mai mulți ani, instituțiile media afiliate politic, sprijinite de politicieni, au dus-o bine, confortabil. Au produs conținut de divertisment din contul propagandei și falsurilor difuzate la știri, la comanda patronilor. Dar acum suntem martorii unor schimbări majore și în acest sector. După ce principalul proprietar și finanțator de media din țara noastră, Plahotniuc, s-a retras subit din viața publică, imperiul său media se ruinează. Posturile de televiziune din holdingul General Media Group renunță la frecvențe naționale, pierd oameni. Probabil unele se vor închide.



Dar închiderea unor instituții media afiliate nu înseamnă neapărat normalizarea pieței media din Moldova. Asistăm astăzi la o redistribuție a sferelor de interese în domeniul media. Se întărește un alt holding afiliat politic socialiștilor. Accent TV a primit recent dreptul de a redifuza în țara noastră emisiunile celui mai popular post de televiziune din Rusia. Unde a slăbit un pol politic, caută să se întărească altul.



Informații despre distorsionările din presa noastră apar în rapoarte de monitorizare, în analize despre situația presei din țara noastră, în opiniile experților și organizațiilor de specialitate din Moldova și din exterior.



Nu mai putem continua așa. Împreună cu colegii, pregătim intervenții menite să corecteze disparitățile din piața de publicitate, să aducem claritate și transparență în regulile de proprietate și finanțare pe piața media.



Am auzit și multe voci care ne-au spus că avem un cod al Audiovizualului perfect, că legea e bună și că nu este nevoie să umblăm la ea. Sunt de acord, legea aceasta ar funcționa bine într-un mediu lipsit de corupție și în care oamenii, odată numiți sau aleși în funcție, nu mai răspund telefoanelor primite de la cei de partid. Dar realitatea e alta.



Consiliul Audiovizualului în componența actuală e clar depășit de situație. Deruta se vede în deciziile acestuia, în lipsa unei linii clare de acțiune, în încercările de apropriere a conducerii acestui consiliu de un pol politic ce controlează cel mai consolidat holding media al momentului. Mesajul meu pentru ei este că identificarea unor noi patroni politici în lipsa democraților nu poate substitui o protejare onestă a spațiului nostru informațional. Avem nevoie de un Consiliu al Audiovizualului proactiv, profesionist și independent de politic.

La fel, sunt convinsă că Teleradio-Moldova are nevoie de o administrare mai bună, mai echilibrată și mai curajoasă. Consiliul de supraveghere al companiei trebuie să înțeleagă și să-și asume pe deplin rolul funcției pe care o dețin: acela de a livra informații corecte, la timp și utile cetățenilor care le plătesc salarii.



Iar Consiliul Concurenței trebuie să vegheze asupra pieței publicității și să intervină atunci când disparitățile încurcă liberei competiții și dezvoltării echilibrate a sectorului media.



Colegii mei din Parlament au pregătit mai multe propuneri de modificări legislative menite să aducă claritate și responsabilitate în activitatea regulatorilor din media și concurență. Înțeleg că în zilele următoare vor fi anunțate consultări publice – vă invit să participați la ele, să dezbatem împreună încotro vrem să se miște lucrurile în presa din Moldova și ce trebuie să facem pentru a realiza acest lucru.



De aceea, am trei priorități în ceea ce privește presa:



Prima este sprijinirea presei libere, crearea condițiilor pentru ca aceasta să poată exista fără ingerințe și să se poată dezvolta în Republica Moldova.



A doua vizează consolidarea independenței și capacității creative a instituțiilor publice de media.



A treia se referă la întărirea capacităților regulatorilor din publicitate și media de a menține stabilitatea pieței, de a proteja spațiul informațional de ingerințe interne și externe și de a sancționa abuzatorii.



În acest fel, cetățenii vor avea șansa să primească din media informație diversă, obiectivă, își vor forma singuri puncte de vedere informate și vor putea verifica și cere de la guvernare să le apere drepturile și interesele. Așa văd eu acest mecanism.



Moldova are nevoie de o presă liberă. Și vă asigur că Guvernul Republicii Moldova este pregătit pentru această luptă.



Mulțumesc, în acest context, partenerilor noștri de dezvoltare, care au sprijinit presa liberă din Republica Moldova în cele mai dificile momente. Fără acest sprijin instituțiile media care își fac treaba onest, fără finanțări și comenzi politice sau cu interese de grup, nu ar fi rezistat.



Felicit organizatorii Forumului Mass-media: Consiliul de presă, Asociația Presei Independente, Centrul pentru Jurnalism Independent și Asociația Presei Electronice, pentru acest eveniment, ajuns deja la a 5-a ediție. Vă doresc discuții productive azi și mâine și vă asigur că vom face tot ce ne stă în putință pentru a asigura ca presa independentă să poată funcționa nestingherit în Republica Moldova. E un lucru esențial pentru democrație, pentru ca oamenii din țara noastră să simtă că puterea le aparține.