Republica Moldova este extrem de vulnerabilă la schimbările climatice și la dezastre, cu o medie anuală a pierderilor economice de 2,13% din PIB. Dezastrele afectează mii de oameni, în primul rând, femeile, care sunt mai vulnerabile și expuse riscurilor, precum și populația care trăiește în zonele rurale, în care sărăcia este de 7,5 ori mai mare decât în orașele mari. Datorită evenimentelor catastrofale cu o probabilitate anuală de 0,5%, țara poate pierde 10% din PIB pe an. În contextul Zilei Internaționale pentru Reducerea Riscurilor de Dezastre, marcată anual la 13 octombrie, PNUD atrage atenția asupra lucrurilor care trebuie întreprinse pentru prevenirea dezastrelor și reducerea pagubelor provocate de acestea.



Conform scenariilor climatice, în Moldova se așteaptă ca temperatura medie să crească cu 2-3° C până în anul 2050, ceea ce va genera mai multe fenomene climatice grave și, respectiv, o frecvență și o magnitudine sporită a dezastrelor legate de climă, cum ar fi seceta, inundațiile, grindina și înghețurile timpurii.



Astfel, în următorii doi ani, cu sprijinul financiar al Agenției Austriece pentru Dezvoltare (ADA) din fondurile Cooperării Austriece pentru Dezvoltare, în 5 raioane din Moldova vor fi construite bazine de stocare a apei din precipitații. Utilizarea inteligentă și durabilă a resurselor de apă pentru agricultură și combaterea incendiilor este o măsură crucială în contextul unei țări predispuse la secetă, așa cum este Republica Moldova.



În cadrul proiectului de reducere a riscurilor climatice și dezastrelor, ADA și PNUD vor contribui la reabilitarea și dotarea stațiilor comunitare de pompieri din 5 comunități beneficiare și la crearea echipelor locale de pompieri și salvatori voluntari. Or, potrivit statisticii oficiale, numai anul trecut în Moldova au fost înregistrate aproximativ 1700 de incendii, în urma cărora și-au pierdut viața peste 120 de persoane, printre care și copii, iar pierderile materiale au constituit peste 67 milioane de lei.



În cadrul aceluiași proiect, locuințele a circa 1000 de familii social-vulnerabile din 5 raioane beneficiare vor fi dotate cu detectoare de fum, care pot salva vieți. În parteneriat cu Inspectoratul General pentru Situații de Urgență al Ministerului Afaceri Interne, va fi organizată o amplă campanie de informare cu privire la măsurile de prevenire, reducere și răspuns la schimbările climatice și riscul dezastrelor. Prioritățile de adaptare la schimbările climatice și gestionarea riscurilor dezastrelor vor fi integrate în planurile de dezvoltare locală ale celor cinci comunități, într-un mod participativ și sensibil la dimensiunea de gen.



„E nevoie de conștientizarea riscurilor de dezastre de către populație și factorii de decizie, dezvoltarea unei culturi a securității și prevenirea dezastrelor. Doar prin implicarea reală a noastră, a tuturor, se poate împiedica transformarea riscurilor în dezastre”, susține Silvia Pana-Carp, Coordonatoare de programe, PNUD Moldova.



Ziua Internațională pentru Reducerea Dezastrelor este marcată la nivel mondial începând cu anul 2001, iar în Republica Moldova din 2010.