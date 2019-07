O fabrică clandestină de producere a țigaretelor a fost deconspirată pe teritoriul Bulgariei, în urma unei operațiuni internaționale dintre poliţia moldovenească, bulgară și ucraineană sub egida Europol.



Ofițerii Direcției de Combatere a Crimei Organizate a Inspectoratului national de investigații în comun cu procurorii PCCOCS au documentat o grupare infracțională internaţională, formată din moldoveni, ucraineni, polonezi, bulgari care, specializată în producerea ţigaretelor la fabrici clandestine, amplasate în diferite regiuni și ţări europene.



Membrii grupului racolau cetăţeni moldoveni şi ucraineni, care erau transportaţi la aceste fabrici clandestine, unde munceau în condiţii inumane.



În perioada de documentare în luna noiembrie 2018, în localitatea Gierlachowo, Polonia, a fost identificată o fabrică clandestină de fabricarea ţigaretelor, unde au fost reţinuţi şi arestaţi 14 persoane dintre care cinci moldoveni și nouă ucraineni, care până în prezent se află în arest. În urma operaţiunii demarate, au fost confiscate sute de mii de pachete de ţigări contrafăcute și tone de tutun, precum și utilaj tehnic.



Directia de Combaterea Crimei Organizate a INI, a continuat documentarea activitații criminale a membrilor grupării implicate în crearea atelierilor clandestine de producere a țigaretelor pe teritoriul ţărilor Uniunii Europene şi a identificat o nouă locaţie unde membrii grupării instalau o altă linie clandestină pentru fabricarea ţigaretelor contrafăcute, de această dată în Republica Bulgară, în imediata apropiere a satului Trud, regiunea Plovdiv.



Informaţiile acumulate şi documenate de către ofiţerii de poliţie a DCCO a INI au fost transmise în luna mai prin Centrul de cooperare poliţienească internaţională, prin canale securizate, către specialiştii de la Europol pentru a organiza cu poliţia bulgară documentarea acţiunilor membrilor grupărilor criminale care se desfăşurau pe teritoriul Bulgariei.



Ulterior, în comun cu Direcţia de investigaţie a Departamentului de grăniceri al Ucrainei au fost identificate noi persoane care au fost racolate din Moldova și Ucraina, de către organizatori şi transportate la muncă în Republica Bulgară.



Pe parcursul documentării se făcea schimb de informaţii între ofiţerii de poliţie pentru a fi documentate toate circumstanţele stabilite şi apărute.



De către echipele comune de investigaţii a Moldovei, Bulgariei şi Ucrainei precum şi a specialiştilor de la Europol s-a primit decizia ca la data de 3 iulie curent, angajații Direcţiei combaterea criminalităţii organizate a Bulgariei, să intervină în forță la fabrica ilegală amplasată în apropierea satului Trud, regiunea Plovdiv.



Urmare a operațiunii, au fost reținute 12 persoane, membri ai grupării criminale, dintre care un moldovean, patru bulgari și șapte ucraineni. Este de menţionat că gruparea acționa în conspirație extremă, lucrătorii nu părăseau zona. Accesul la atelier a fost limitat și controlat.



Potrivit datelor preliminare, aceasta este cea mai mare fabrică ilegală de producere a țigaretelor deconspirată până acum pe teritoriul Bulgariei. Produsul finit este de aproximativ 2 milioane de leva ( valută bulgară ), iar daunele aduse trezoreriei statului bulgar, se ridică la aproape 20 milioane de euro pe lună. Lunar se produceau câte 6000 cutii de țigări contrafăcute sub mărcile „Mura“ si „Royal“.



Investiția în fabrică este de aproximativ 10 milioane de leva. În apropiere a fost deconspirat și un atelier mai mic, deschis în satul Rajevo Konare, unde se efectuau operațiunile de tăiere a tutunului, având și un tunel de evacuare special.



În cursul operațiunii a fost reținută și o remorcă încărcată cu țigări în valoare de 1,5 milioane de leva, gata pentru transport. În fabrică au fost găsite țigări de peste 1 milion de leva.



La moment se întreprind acțiuni pentru identificarea tuturor membrilor grupului infracțional și atragerea acestora la raspundere penală. Totodată vor fi trimise de către autorităţile de drept, cereri de asistenţe juridice pentru a face schimb de probe.



Pentru infracțiunile comise făptuitorii riscă pedepse sub formă de închisoare pe un termen de până la 12 ani.